الكشف عن مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S24 FE قبل إطلاقه

كشف تسريب ضخم عن تفاصيل هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S24 FE قبل أشهر من إطلاقه الرسمي. ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن الهاتف الجديد في الربع الأخير من العام الجاري.

ونشر الموقع التقني “أندرويد هيدلاينز” التفاصيل الكاملة للهاتف مرفقة بالصور الرسمية التي تكشف عن المزايا والتصميم.

ومن المقرر أن يأتي هاتف Galaxy S24 FE بخمسة ألوان هي الأزرق والرمادي والأخضر والفضي والأصفر، وسيحمل الهاتف تصميمًا مشابهًا جدًا لهواتف Galaxy S24 التي أطلقتها سامسونج مطلع العام الجاري، مع ميزة مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP67.

وسيضم الهاتف شاشة أولِد قياسها 6.7 إنشات بدقة قدرها +Full HD ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا بدرجة سطوع قصوى تصل إلى 1900 شمعة، كما ستكون الشاشة محمية بطبقة زجاج خاصة من نوع غوريلا جلاس.

وسيضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وكاميرا مكبّرة بدقة قدرها 8 ميجابكسل قادرة على عمل تكبير بصري للصورة حتى 3 مرات.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف مزودًا بمعالج Exynos 2400 في معظم الأسواق، في حين قد يحمل معالج سنابدراجون 8 جين 3 من كوالكوم في الولايات المتحدة.

ومن المحتمل أن يضم هاتف Galaxy S24 FE ذاكرة عشوائية حجمها 12 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية قدرها 256 أو 512 جيجابايت، وبطارية سعتها 4565 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي والشحن العكسي، وسماعات استريو، ومستشعر لبصمات الأصابع تحت الشاشة، ودعم لشبكات الجيل الخامس 5G وشبكات واي فاي 6E وبلوتوث 5.3.

وسيحمل الهاتف مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة Galaxy AI الخاصة بسامسونج، ومن المتوقع طرحه بسعر يبدأ من 650 دولارًا أمريكيًا.