الطباعة الثلاثية الأبعاد تبني مجتمعًا كاملًا في ولاية تكساس

اكتمل تقريبًا المجتمع المخطط له من المنازل المصنوعة باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد في جورج تاون بولاية تكساس بعد ما يقرب من عامين.

وذكرت وكالة رويترز أن المنازل مبنية باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد كبيرة تسمى Vulcan، وتُعد هذه المنازل جزءًا من مجتمع يسمى Wolf Ranch في جورج تاون بولاية تكساس على بعد نحو 48 كم من أوستن.

وكما هو الحال مع أي طابعة سطح مكتب ثلاثية الأبعاد، تضيف طابعة Vulcan طبقة تلو الأخرى لبناء جسم ما، باستثناء أن هذه الطابعة يبلغ عرضها أكثر من 13.7 مترًا، وتزن أكثر من 4.75 أطنان وتطبع المنازل السكنية.

ويُعد المجتمع جزءًا من مشروع مشترك مع مطور إنشاءات الطباعة الثلاثية الأبعاد ICON وشركة بناء المنازل Lennar.

وبدأت ICON بطباعة جدران ما تقول إنه أكبر مجتمع مطبوع ثلاثي الأبعاد في العالم في شهر نوفمبر 2022.

ومقارنة بالبناء التقليدي، تقول الشركة إن المنازل المبنية باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد أسرع وأقل تكلفة، وتتطلب عدد عمال أقل، وتقلل نفايات مواد البناء.

وتقترب الطواقم من إكمال هدفها المتمثل في بناء ما يصل إلى 100 منزل بحلول نهاية الصيف، وبدأ أصحاب المنازل بالانتقال إلى بعض المنازل المبنية باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد.

وتتراوح أسعار المنازل ما بين 450 ألف دولار و 600 ألف دولار. وباعت الشركة أكثر من ربع المنازل.

وتستخدم الطابعة الثلاثية الأبعاد من ICON مزيجًا من مسحوق الخرسانة والماء والرمل ومواد أخرى لوضع الخرسانة من أجل بناء المنزل بأكمله.

وتُعد المنازل مساكن مكونة من طابق واحد تضم ثلاث غرف نوم أو أربع غرف نوم، وتستغرق طباعتها نحو ثلاثة أسابيع. وتصنع الأساسات والأسقف المعدنية بالطريقة القديمة بواسطة أطقم بشرية.

وبمجرد طباعتها، تبدو الجدران وكأنها مساحات عملاقة من النسيج المضلع المصممة لتكون مرنة ومستدامة حتى في الظروف الجوية القاسية، كما أنها مقاومة للماء وموفرة للطاقة.

وتوفر الجدران عزلًا قويًا عن حرارة تكساس، مما يحافظ على درجة الحرارة الداخلية باردة حتى عندما لا يكون مكيف الهواء في وضع التشغيل الكامل.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن ICON، قدمت شركة الهندسة المعمارية BIG-Bjarke Ingels Group التصميمات المعاصرة للمنازل.

وبسّطت الشركة عملية البناء على مدار المشروع، إذ بدأت عملية البناء بخمسة أطقم بناء مختلفة مع تقليص العدد منذ ذلك الحين إلى طاقم واحد فقط وطابعة روبوتية واحدة.

ويُعد الجانب السلبي الوحيد هو أن سماكة الجدران تحد من انتقال إشارة الشبكة اللاسلكية، واضطر السكان إلى استخدام أجهزة توجيه الإنترنت الشبكية التي تبث إشارة من وحدات متعددة موضوعة في جميع أنحاء المنزل بدلًا من استخدام جهاز التوجيه التقليدي الذي يرسل إشارة من جهاز واحد.

وتأمل ICON، التي طبعت أول منزل لها بالطباعة الثلاثية الأبعاد في أوستن في عام 2018، انتقال تقنيتها إلى القمر يومًا ما.

وتعاقدت وكالة ناسا مع ICON لتطوير نظام قادر على بناء منصات الهبوط والملاجئ وغيرها من الهياكل على سطح القمر بصفتها جزءًا من برنامج استكشاف القمر Artemis Moon المقرر إطلاق طاقمه الأول في شهر سبتمبر 2025.