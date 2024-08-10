إنستاجرام تختبر ميزة مشابهة لخرائط سناب شات

بدأت منصة إنستاجرام بدء اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة الموقع وتحديثات نصية، بالإضافة إلى مقاطع فيديو مع أصدقائهم على خريطة تفاعلية بناءً على الموقع الجغرافي المُلتقطة فيه.

وتشبه هذه الميزة إلى حد بعيد ميزة “خرائط سناب شات” التي أُطلقت في عام 2017.

وتختلف الميزة الجديدة عن منافستها في سناب شات أن إنستاجرام توفر خيارات خصوصية أكبر، إذ يتعين على المستخدمين اختيار مجموعة محددة من الأشخاص لمشاركة الموقع معهم، مثل “الأصدقاء المقربين” أو “المتابعين”، وفقًا لما ذكرته كريستين باي، المتحدثة الرسمية باسم ميتا.

وخلافًا لذلك، تتيح سناب شات مشاركة المحتوى للعامة على خرائطها.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزة الخرائط الجديدة ما زالت قيد الاختبار في عدد قليل من الدول، وهي ميزة اختيارية تتضمن ضوابط للتحكم في مشاركة الموقع.

وأكدت باي أن الميزة طُوّرت مع مراعاة السلامة، دون الإفصاح عن مدة بقاء المنشورات على الخريطة، وإذا كانت المنصة ستوفر خيار المشاركة العامة في المستقبل مثل سناب شات.

وكانت ميزة الخرائط قد ظهرت أول مرة في فبراير الماضي تحت اسم “خريطة الأصدقاء”، قبل أن تتوسع إنستاجرام في اختبارها حديثًا، ولا يُعرف حتى الآن الدول التي تُختبر فيها تلك الميزة الجديدة في الوقت الحالي.

يُذكر أن إنستاجرام كانت قد أطلقت ميزة وضع الصور على الخريطة في عام 2012، ولكنها كانت ميزة خاصة تمامًا لتنظيم الصور وتسهيل الوصول إليها، دون إمكانية مشاركة الخريطة مع الأصدقاء. وبعد أربع سنوات، أغلقت الشركة الميزة بسبب قلة استخدامها.

وفي حال طرح الميزة الجديدة على نطاق واسع، فإنها ستشكّل عودة إلى إستراتيجية إنستاجرام المعهودة في نسخ الأفكار من منافسيها، إذ سبق لها أن أضافت ميزة القصص “Stories” من سناب شات، ومقاطع الفيديو القصيرة “ريلز” من تيك توك، ثم أطلقت منصة “ثريدز” كمنصة تدوين مُصغّر مثل إكس، تويتر سابقًا.