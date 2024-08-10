إنتل تطرح تحديثًا لتعزيز استقرار معالجاتها

أصدرت كل من أسوس و MSI تحديثات تجريبية لنظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS لمعالجة تعطل معالجات إنتل Raptor Lake المكتبية من الجيلين الثالث عشر والرابع عشر.

ولن تصلح تحديثات نظام الإدخال والإخراج الأساسي وحدات المعالجة المركزية التالفة، مع أنها تتضمن تحديثًا جديدًا للتعليمات البرمجية من شأنه أن يساعد في معالجة مشكلات عدم الاستقرار.

ويساعد التحديث إنتل التي فقدت بعضًا من سمعتها بعد اكتشاف تعطل رقاقاتها الرئيسية في وقت سابق من هذا العام.

وبعد تحقيق طويل، اكتشفت إنتل أنه لن يكون هناك حل حقيقي، مما يجبر العملاء على استبدل أي رقاقات تالفة.

وأصدرت أسوس التحديثات التجريبية لنظام الإدخال والإخراج الأساسي من خلال منتديات ROG لمجموعة متنوعة من اللوحات الأم.

في حين نشرت MSI تحديثات تجريبية لنظام الإدخال والإخراج الأساسي عبر صفحات دعم لوحاتها الأم.

ولا يوصى عادةً باستخدام التحديثات التجريبية لنظام الإدخال والإخراج الأساسي. ونظرًا إلى أن هذه التحديثات تعالج مشكلة ارتفاع جهد التشغيل، فقد يرغب المستخدمون في تجربتها.

وفي حال كنت تستخدم لوحة أخرى غير MSI وأسوس، أو إذا كان تحديث نظام الإدخال والإخراج الأساسي غير متوفر للوحتك الأم في الوقت الحالي، فيجب التحقق من حصولك على آخر تحديث لنظام الإدخال والإخراج الأساسي في كلتا الحالتين.

ويجب أن تتضمن تحديثات نظام الإدخال والإخراج الأساسي الأخيرة حسابات توصيل الطاقة الموصى بها من إنتل، مما قد يقلل من احتمالية تلف الشريحة.

وقالت إنتل إن تحديثات نظام الإدخال والإخراج الأساسي هذه لا يجب أن تسبب أي خسارة في الأداء، ويستعد المراجعون لاختبار أحدث تعليمات برمجية من إنتل لضمان عدم وجود تغييرات كبيرة في شرائح الجيلين الثالث عشر والرابع عشر.

وتطور إنتل أداة لاختبار الأجهزة الموجودة بحثًا عن أي تدهور في المعالج. ومددت الشركة ضمانها عبر مجموعة متنوعة من وحدات المعالجة المركزية من الجيل الثالث عشر والرابع عشر لمدة قدرها عامان إضافيان.