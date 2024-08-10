إل جي تطلق نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر

أطلق مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي لمجموعة إل جي Exaone 3.0، وهو أول نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر في كوريا الجنوبية، مما يُعد دخول البلاد إلى مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي التنافسي الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية والشركات الناشئة الصينية.

ويتكون النموذج من 7.8 مليارات معلمة ويتفوق في مهام اللغتين الكورية والإنجليزية، ويهدف إلى تسريع أبحاث الذكاء الاصطناعي والمساهمة في بناء نظام بيئي قوي للذكاء الاصطناعي في كوريا.

وتشير هذه الخطوة إلى تحول إستراتيجي لشركة إل جي، المعروفة تقليديًا بإلكترونياتها الاستهلاكية، إذ تضع نفسها في طليعة ابتكارات الذكاء الاصطناعي.

ومن خلال النموذج المفتوح المصدر Exaone 3.0، تعرض إل جي براعتها التكنولوجية، إلى جانب وضع الأساس لتدفق إيرادات جديد في خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وينضم Exaone 3.0 إلى مجال مزدحم من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر، ويشمل ذلك Qwen الصيني من علي بابا.

وقد اكتسب Qwen شعبية كبيرة مع أكثر من 90000 عميل من المؤسسات وتصدر تصنيفات الأداء عبر منصات، مثل Hugging Face، متجاوزًا Llama 3.1 من ميتا و Phi-3 من مايكروسوفت.

وتسلط هذه التطورات الضوء على المنافسة العالمية المتزايدة الحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تحقق دول خارج الولايات المتحدة خطوات كبيرة.

ويؤكد ظهور هذه النماذج التحول في مشهد الذكاء الاصطناعي، مما يتحدى فكرة الهيمنة الغربية في هذا المجال.

ويعكس نهج إل جي نهج الشركات الصينية مثل علي بابا، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر بصفته إستراتيجية لتنمية الأعمال السحابية وتسريع عملية التسويق.

وتسمح هذه الإستراتيجية لشركة إل جي بتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي بسرعة من خلال مساهمات المجتمع مع إنشاء قاعدة عملاء محتملة لخدماتها السحابية.

ومن خلال تقديم نموذج مفتوح المصدر، تستطيع إل جي جذب المطورين والمؤسسات لبناء تطبيقات عبر منصتها، مما يحفز اعتماد بنيتها التحتية الواسعة للذكاء الاصطناعي والسحابة.

ويتميز Exaone 3.0 بكفاءة محسنة، إذ تدعي إل جي انخفاضًا قدره 56 في المئة في وقت الاستدلال، وانخفاضًا قدره 35 في المئة في استخدام الذاكرة، وانخفاضًا قدره 72 في المئة في تكاليف التشغيل مقارنةً بسابقه.

وتُعد هذه التحسينات هامة في المشهد التنافسي للذكاء الاصطناعي، إذ تترجم الكفاءة إلى توفير في التكاليف للمؤسسات وتحسين تجارب المستخدم للمستهلكين.

ودربت إل جي النموذج على 60 مليون حالة من البيانات المهنية المتعلقة ببراءات الاختراع والتعليمات البرمجية والرياضيات والكيمياء، مع خطط للتوسع إلى 100 مليون حالة في مختلف المجالات بحلول نهاية العام، مما يشير إلى التزام إل جي بإنشاء نظام ذكاء اصطناعي قوي ومتعدد الاستخدامات.