إكس توقف استخدام منشورات الأوروبيين لتدريب Grok

وافق إيلون ماسك في الوقت الحالي على التوقف عن تحويل منشورات الأوروبيين ضمن إكس إلى مادة لتدريب الذكاء الاصطناعي لروبوت الدردشة Grok.

وأعلنت لجنة حماية البيانات الأيرلندية هذا التطور في بيان صحفي، قائلة إنها ترحب بقرار شركة التواصل الاجتماعي بتعليق معالجتها البيانات الشخصية لغرض تدريب أداة الذكاء الاصطناعي Grok.

وكتب المنظم في بيان صحفي: “ترحب لجنة حماية البيانات الأيرلندية بموافقة إكس على تعليق معالجتها البيانات الشخصية الواردة في المنشورات العامة لمستخدمي إكس في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية التي عالجتها في المدة الممتدة من 7 مايو 2024 إلى 1 أغسطس 2024 بغرض تدريب الذكاء الاصطناعي Grok”.

وأضاف البيان الصحفي: “أبرمت الاتفاقية على خلفية طلب عاجل للمحكمة العليا قدمته لجنة حماية البيانات الأيرلندية بموجب المادة 134 من قانون حماية البيانات لعام 2018”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفعت لجنة حماية البيانات الأيرلندية دعوى قضائية للحصول على أمر قضائي تجاه إكس فيما يتعلق بمعالجة البيانات دون موافقة.

وحصلت لجنة حماية البيانات الأيرلندية على بلاغ بخصوص هذا الموضوع من هيئة الإذاعة الوطنية الأيرلندية RTE، التي تعتزم إحالة الأمر إلى المجلس الأوروبي لحماية البيانات EDPB.

وفي بيان يتعلق بالتغيير المفاجئ لمنصة إكس، قال مفوض لجنة حماية البيانات الأيرلندية ديس هوجان: “نرحب بموافقة إكس على تعليق المعالجة في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة دراسة مدى امتثال المعالجة للائحة العامة لحماية البيانات. تساعدنا التطورات الحالية في مواصلة حماية حقوق وحريات مستخدمي إكس عبر الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. نواصل العمل مع جميع مراقبي البيانات لضمان دعم حقوق مواطنينا بموجب ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية واللائحة العامة لحماية البيانات”.

واجتذب روبوت الدردشة المنافس ChatGPT من OpenAI اهتمامًا مبكرًا من بعض القائمين على تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات نتيجة لمعالجة البيانات العامة للأوروبيين لتدريب النموذج.

وفي شهر يناير الماضي، أبلغت هيئة مراقبة الخصوصية الإيطالية OpenAI فيما يتعلق بانتهاكات عديدة للوائح مشتبه بها.

ولم يتخذ فريق عمل المجلس الأوروبي لحماية البيانات – الذي نظر في كيفية تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات على ChatGPT وأصدر تقريره الأول في شهر مايو – قرارًا إلى حد كبير فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية، مثل مشروعية وعدالة المعالجة.

وقالت إكس: “يسعدنا أن الأشخاص الذين يستخدمون إكس في الاتحاد الأوروبي يمكنهم الاستمرار باستخدام Grok والتحكم في كيفية استخدام بياناتهم من خلال إعداد خصوصية بسيط. نواصل العمل مع لجنة حماية البيانات الأيرلندية فيما يتعلق بأداة الذكاء الاصطناعي Grok ومسائل الذكاء الاصطناعي الأخرى كما كنا نفعل منذ العام الماضي”.