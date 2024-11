أنثروبيك تقدم مكافآت لتعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي

أطلقت أنثروبيك برنامجًا موسعًا لمكافأة اكتشاف الأخطاء، إذ تقدم مكافآت تصل إلى 15000 دولار لتحديد نقاط الضعف الحرجة في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتُعد هذه المبادرة واحدة من الجهود التي تبذلها شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تدعمها أمازون لإجراء اختبارات أمنية جماعية لنماذج اللغة المتقدمة.

ويستهدف البرنامج هجمات Universal Jailbreak، وهي الأساليب التي يمكنها باستمرار تجاوز حواجز سلامة الذكاء الاصطناعي عبر المجالات العالية المخاطر، مثل التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والأمن السيبراني.

وتدعو أنثروبيك المتسللين الأخلاقيين إلى استكشاف نظام تخفيف مخاطر السلامة قبل النشر العام، بهدف استباق عمليات الاستغلال المحتملة التي قد تؤدي إلى إساءة استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة في لحظة حاسمة لصناعة الذكاء الاصطناعي، إذ أعلنت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة إجراء تحقيق في استثمار أمازون البالغ قدره 4 مليارات دولار في أنثروبيك.

وفي ظل هذه الخلفية من التدقيق التنظيمي، قد يساعد تركيز أنثروبك على السلامة في تعزيز سمعتها وتمييزها عن المنافسين.

ويتناقض هذا النهج مع نهج الشركات الرئيسية الأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتمتلك جوجل و OpenAI برنامج مكافأة اكتشاف الأخطاء، مع أن الشركتين تركزان عادةً على نقاط الضعف في البرامج التقليدية بدلًا من عمليات استغلال الذكاء الاصطناعي المحددة.

وواجهت ميتا انتقادات بسبب موقفها المغلق نسبيًا فيما يتعلق بأبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي.

ويضع استهداف أنثروبيك الصريح لقضايا سلامة الذكاء الاصطناعي ودعوتها للتدقيق الخارجي معيارًا جديدًا للشفافية في هذا المجال.

ولا تزال فعالية مكافآت الأخطاء في معالجة النطاق الكامل للمخاوف المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي محل نقاش.

ويُعد تحديد نقاط الضعف وتصحيحها أمرًا ذا قيمة، مع أنه قد لا يعالج المشكلات الأساسية المتعلقة بمواءمة الذكاء الاصطناعي والسلامة على المدى الطويل.

ومن الضروري اتباع نهج شامل لضمان بقاء أنظمة الذكاء الاصطناعي متوافقة مع القيم الإنسانية مع ازدياد قوتها، ويشمل ذلك الاختبارات المكثفة، وتحسين إمكانية التفسير، وهياكل الحوكمة الجديدة المحتملة.

وتسلط مبادرة أنثروبيك الضوء على دور الشركات في وضع معايير سلامة الذكاء الاصطناعي.

ومع سعي الحكومات إلى مواكبة التطورات السريعة، تتولى شركات التكنولوجيا زمام المبادرة في وضع الممارسات الفضلى.

ويبدأ برنامج مكافآت الأخطاء الموسع بالشراكة مع HackerOne، وهي منصة تربط المؤسسات بالباحثين في مجال الأمن السيبراني.

We’re expanding our bug bounty program. This new initiative is focused on finding universal jailbreaks in our next-generation safety system.

We’re offering rewards for novel vulnerabilities across a wide range of domains, including cybersecurity. https://t.co/OHNhrjUnwm

— Anthropic (@AnthropicAI) August 8, 2024