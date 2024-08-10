أفضل 5 بدائل لخاتم سامسونج Galaxy Ring الذكي

تشهد الخواتم الذكية رواجًا كبيرًا في الوقت الحالي بفضل تصاميمها ومزاياها؛ إذ يمكن لهذه الأجهزة القابلة للارتداء في الإصبع التي لا تحتوي على شاشات تتبع المؤشرات الحيوية نفسها تقريبًا التي تتعقبها الساعات الذكية، ولكن حجمها الصغير يجعلها مرغوبة لدى الكثير من الأشخاص خاصة في المدة الأخيرة مع انتشار العديد من الخواتم الذكية في الأسواق المتفاوتة في الأسعار والمواصفات والأشكال. وما يجعل هذه الأجهزة القابلة للارتداء مرغوبة أيضًا هو العمر الطويل للبطارية؛ إذ تتفوق بذلك على معظم الساعات الذكية، ولا تحتاج إلى الشحن كل يوم.

ومن أحدث الخواتم الذكية خاتم Galaxy Ring الذكي الذي أطلقته سامسونج الشهر الماضي، ويمتاز هذا الخاتم بأنه نحيف وأنيق، كما يتضمن مزايا لتتبع النوم، والمؤشرات الصحية الأخرى، بالإضافة إلى تتبع اللياقة البدنية، ولكنه غير مناسب للجميع، فهو لا يتوافق إلا مع هواتف أندرويد ولا يعمل مع هواتف آيفون كما أن سعره قد لا يناسب الكثير من الأشخاص فهو يُباع بسعر قدره 400 دولار.

لذلك، يبحث الكثير من الأشخاص عن بديل لهذا الخاتم، وبغض النظر عن السبب الذي يدفعك إلى البحث عن بديل، ستجد في القائمة التالية الخاتم المناسب لك:

1- خاتم Oura Ring 3:

من أكثر الخواتم الذكية شهرة وكفاءة في الوقت الحالي خاتم Oura Ring 3. ويتضمن مجموعة واسعة من مزايا تتبع المؤشرات الصحية المختلفة بالإضافة إلى تتبع النوم واللياقة البدنية، كما يمكن للسيدات تتبع الدورة الشهرية باستخدام هذا الخاتم.

لكن الجانب السلبي المتعلق باستخدام هذا الخاتم أن عليك دفع مبلغ قدره 6 دولارات شهريًا للوصول إلى بعض المزايا الإضافية، مثل: التحليل العميق للنوم، ومراقبة التغيرات في درجة الحرارة.

يمتاز هذا الخاتم بجودة التصنيع والمتانة وهو ومريح جدًا على الإصبع، كما يمتاز بأنه مقاوم للماء ويستمر بالعمل لمدة تصل إلى أسبوع بشحنة واحدة. وعند شراء هذا الخاتم، يمكنك الاختيار من 4 ألوان جميلة هي: الرمادي الداكن والأسود والفضي والذهبي.

يُباع خاتم Oura Ring 3 بسعر يبدأ من 299 دولارًا.

2- خاتم Ultrahuman Ring Air:

إذا كنت لا تريد خاتمًا يحتاج استخدام جميع مزاياه إلى رسوم اشتراك فإن Ultrahuman Ring Air هو بديل جيد، ويُباع هذا الخاتم بسعر قدره 349 دولارًا لكنك لن تحتاج إلى دفع أي رسوم إضافية.

يحتوي Ring Air على المزايا نفسها تقريبًا المتوفرة في Oura Ring 3، مما يجعله من أبرز البدائل لخاتم Galaxy Ring، فهو يتضمن مزايا لتتبع النوم والتمارين الرياضية كما يتابع تقدمك نحو أهدافك المتعلقة باللياقة البدنية والنشاط ويقدم اقتراحات للتحسين.

3- خاتم Amazfit Helio Ring:

يُعدّ Amazfit Helio Ring خيارًا آخر مناسبًا لك إذا كنت تبحث عن بديل لخاتم سامسونج الذكي ولا يحتاج استخدام مزاياه إلى اشتراك شهري.

يتتبع هذا الخاتم مجموعة من المؤشرات الصحية المختلفة بالإضافة إلى تتبع النوم والتمارين الرياضية والإجهاد. ومع ذلك، يتطلب الوصول إلى جميع مزاياه إقرانه بواحدة من ساعات Amazfit الذكية الرائدة.

يمتاز هذا الخاتم بتصميمه الخفيف الوزن والمريح، لذا يمكن ارتداؤه في أثناء النوم. بالإضافة إلى ذلك، يمتاز Helio Ring بأنه ليس مستهلكًا للطاقة، إذ يستخدم قرابة 20% فقط من طاقة بطاريته يوميًا، لذا يمكن تشغيله لأكثر من 4 أيام بقليل بشحنة واحدة.

يُباع خاتم Amazfit Helio Ring بسعر قدره 300 دولار.

4- خاتم Ringconn Smart Ring:

إذا كنت تبحث عن خاتم ذكي لتتبع المؤشرات الصحية يُباع بسعر مخفض، فإن خاتم Ringconn Smart Ring سيكون مناسبًا لك، فهو يُباع بسعر يبدأ من 259 دولارًا ولا توجد رسوم اشتراك.

يمكن لهذا الخاتم جمع كمية كبيرة من البيانات الصحية عن النوم والإجهاد ولكن ليس التدريبات. والأمر السلبي في هذا الخاتم أنه ثقيل على الإصبع وأن مجموعة المستشعرات الداخلية يمكن الشعور بها، وهناك أيضًا بعض المشكلات في دقة التتبع.

5- خاتم Evie Ring:

Evie Ring هو بديل لخاتم سامسونج للسيدات اللواتي يبحثن عن خاتم ذكي مصمم خصوصًا للنساء؛ إذ يُعدّ هذا الخاتم أول خاتم ذكي مصمم خصوصًا للنساء، ويتضمن العديد من المزايا المتقدمة لتتبع الدورة الشهرية والمؤشرات الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، يتتبع هذا الخاتم النوم والنشاط البدني والخطوات والمزاج والسعرات الحرارية لتوفير رؤية شاملة عن الصحة الجسدية واستخدام بعض هذه المعلومات لتتبع الدورة الشهرية.

الجانب السلبي هو أن تطبيق Evie مُتاح فقط لمُستخدمي هواتف آيفون، لذلك لا يمكن لمستخدمي أندرويد استخدامه.

يُباع خاتم Evie Ring بسعر قدره 269 دولارًا.