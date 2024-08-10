آبل تفرض رسومًا جديدة في الاتحاد الأوروبي

غيرت آبل سياستها في الاتحاد الأوروبي للسماح للمطورين بالتواصل مع العملاء خارج متجر التطبيقات بعد أن اتهمت المفوضية صانعة آيفون في شهر يونيو بانتهاك قواعد تكنولوجيا الكتلة.

وبموجب الشروط الجديدة، تسمح الشركة بالتوجيه من خلال الروابط الخارجية، مما يعني أنه يمكن لمطوري التطبيقات تضمين رابط في التطبيق يعيد توجيه العميل إلى صفحة ويب تتيح للعميل إبرام العقد.

وقالت آبل إن المطورين قادرون الآن على التواصل والترويج للعروض المتاحة في أي مكان من داخل التطبيق.

وفرضت آبل رسمين جديدين، وهما رسم استحواذ مبدئي قدره 5 في المئة للمستخدمين الجدد، ورسم خدمات المتجر وقدره 10 في المئة لأي مبيعات يجريها مستخدمو التطبيق عبر أي منصة خلال مدة قدرها 12 شهرًا من تثبيت التطبيق.

ويبدو للوهلة الأولى أن القواعد المحدثة تمنح المطورين حرية إضافية عند الارتباط بعمليات الشراء الخارجية، مع أن هيكل الرسوم الجديد المقيد يجبر المطورين على دفع عمولة للشركة مقابل المبيعات التي تحدث عبر أي منصة، وليس فقط iOS، طالما أنها تتضمن روابط خارجية حتى لو لم ينقر المستخدم فعليًا على الرابط الخارجي.

وتفرض آبل حاليًا ثلاثة أنواع من الرسوم، وهي رسوم التكنولوجيا الأساسية لأقل من 1 في المئة من التطبيقات، وعمولة مخفضة لجميع السلع والخدمات الرقمية المبيعة من خلال متجر التطبيقات، ورسوم اختيارية للمدفوعات والخدمات التجارية.

وتحل الرسوم الجديدة محل العمولة المخفضة لجميع السلع والخدمات الرقمية المبيعة من خلال متجر التطبيقات.

وقالت سبوتيفاي، التي كانت على خلاف مع آبل فيما يتعلق بالروابط داخل التطبيق، إن آبل تتجاهل مرة أخرى المتطلبات الأساسية لقانون الأسواق الرقمية من خلال المطالبة برسوم تصل إلى 25 في المئة للتواصل الأساسي مع المستخدمين.

وكانت اللجنة قد انتقدت في وقت سابق الرسوم التي تفرضها آبل لتسهيل الاستحواذ الأولي على عميل جديد من المطورين عبر متجر التطبيقات، قائلة إنها تجاوزت ما هو ضروري.

وقال مسؤول في المفوضية: “ندرس التغييرات التي تجريها الشركة فيما يتعلق بالامتثال، مع الأخذ بالحسبان أي تعليقات من السوق، وخاصة من المطورين”.