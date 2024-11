OpenAI تتيح توليد الصور مجانًا عبر نموذج DALL-E 3

أعلنت شركة OpenAI أنها ستتيح لمستخدمي النسخة المجانية من ChatGPT إمكانية إنشاء الصور باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي DALL-E 3.

وبموجب هذا الإعلان، سيتمكن أصحاب الحسابات المجانية في ChatGPT من إنشاء صورتين يوميًا بحد أقصى باستخدام نموذج DALL-E 3، وعند محاولة إنشاء المزيد من الصور سيظهر إشعار بتجاوز الحد اليومي المسموح به.

وكان هذا النموذج متاحًا في البداية فقط للمستخدمين المشتركين في خدمة ChatGPT Plus المأجورة منذ إطلاقه في سبتمبر الماضي.

وبدأ أصحاب الحسابات المجانية تجربة الميزة الجديدة عبر حساباتهم الخاصة، وسوف تتيحها OpenAI لكافة المستخدمين بنحو تدريجي.

ويأتي هذا في إطار سعي OpenAI إلى إتاحة المزيد من المزايا المتقدمة لأصحاب الحسابات المجانية لتجربتها على أمل أن يتحولوا إلى الاشتراكات المأجورة ضمن خطة ChatGPT Plus المتاحة باشتراك شهري قدره 20 دولارًا أمريكيًا.

We’re rolling out the ability for ChatGPT Free users to create up to two images per day with DALL·E 3.

Just ask ChatGPT to create an image for a slide deck, personalize a card for a friend, or show you what something looks like. pic.twitter.com/3csFTscA5I

— OpenAI (@OpenAI) August 8, 2024