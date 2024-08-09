مايكروسوفت تعزز قدرات محرر الفيديو ClipChamp بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة مايكروسوفت إضافة مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى محرر الفيديو الخاص بها ClipChamp، وذلك وفقًا لما نشرته الشركة عبر مدونتها الرسمية.

وتشمل المزايا الجديدة خاصية إزالة الخلفية، إذ يمكن للمستخدمين الآن بسهولة إزالة الخلفية من أي صورة عن طريق النقر بزر الفأرة الأيمن، والضغط على خيار “إزالة الخلفية Remove Background” من القائمة، ويمكن للمستخدمين أيضًا إضافة أي فيديو أو صورة أخرى خلف الصورة الأصلية لإنشاء مظهر جديد كليًا.

وأضافت مايكروسوفت أيضًا ميزة “كبح الضوضاء” التي تتيح للمستخدمين التخلص من الضوضاء غير المرغوبة في الخلفية مثل أصوات الأطفال أو السيارات عن طريق الانتقال إلى علامة تبويب الصوت في التطبيق، ثم النقر على خيار “كبح الضوضاء Noise Suppression”.

وتجدر الإشارة إلى أن الميزتين الجديدتين متوفرتان حاليًا لأصحاب حسابات العمل والحسابات الشخصية في ClipChamp، ولم تعلن الشركة موعد إضافتهما إلى الحسابات التعليمية.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت سابقًا تضمين ClipChamp في اشتراكات “مايكروسوفت 365” التعليمية في يوليو الماضي.

ومن المتوقع أن يشهد التطبيق إضافة مساعد الذكاء الاصطناعي “كوبايلوت” في سبتمبر المقبل، وفقًا لخطط الشركة المُعلنة، إذ سيتيح للمستخدمين البحث عن لقطات عالية الجودة لاستخدامها، وإنشاء مشروع مقطع فيديو متضمنًا الموسيقى والتعليق الصوتي والنصوص والانتقالات بإدخال بعض الإرشادات النصية فقط.

ويُعد ClipChamp برنامجًا سهل الاستخدام لتحرير الفيديو تطوّره مايكروسوفت، وهو يُعد أداة مميزة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء؛ لأنه يوفر مجموعة واسعة من الأدوات والخيارات التي تساعد في إنشاء مقاطع فيديو احترافية بجودة عالية.