مايكروسوفت تخطط لإطلاق نظارة منافسة لآبل فيجن برو

كشفت تقارير جديدة أن شركة مايكروسوفت تتعاون مع سامسونج لتطوير نظارة واقع مختلط جديدة.

وبحسب موقع “ذا إيليك” الكوري، فإن سامسونج سوف تورّد مئات الآلاف من شاشات أولِد الدقيقة لمايكروسوفت من أجل النظارة المزعومة.

وتشير التقارير إلى أن النظارة الجديدة من مايكروسوفت ستركز على تجربة الاستمتاع بالمحتوى الرقمي مثل الألعاب والأفلام، بدلًا من التركيز على تطبيقات الواقع الافتراضي، مما يعني أن النظارة قد تكون موجهة بنحو أكبر للمستهلكين العاديين، على عكس سلسلة HoloLens الحالية التي تركز على الاستخدامات التجارية.

ويأتي هذا الإعلان بعد مدة صعبة مرّ بها قسم الواقع المختلط في مايكروسوفت؛ فقد ألغت الشركة خطط إطلاق الجيل الثالث من نظارات HoloLens في عام 2022، كما أعلنت العام الماضي إيقاف دعم منصة الواقع المختلط Windows Mixed Reality.

وكانت بعض براءات الاختراع التي قدمتها مايكروسوفت سابقًا تشير إلى تصميم مشابه لنظارة “آبل فيجن برو“، مع شاشات أولِد وكاميرات خاصة لتوفير تجربة الواقع المعزز.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن النظارة الجديدة قد تعمل بنظام أندرويد بدلًا من ويندوز، وذلك نظرًا إلى توقف دعم منصة UWP التي تعمل عليها HoloLens 2 حاليًا.

وتبحث مايكروسوفت عن منصة جديدة لتنفيذ خططها في مجال الواقع المختلط، إذ فتحت ميتا منصتها لأجهزة الواقع المختلط من جهات خارجية، كما تعتزم جوجل إطلاق منصتها للواقع المختلط Android XR هذا العام.

ومع ذلك، فإن مايكروسوفت تخطط لإدراج تطبيقات ويندوز في النظارة الجديدة؛ إذ تعمل الشركة على تقنية تتيح تشغيل تطبيقات ويندوز سحابيًا في النظارة، والسماح للمستخدمين بالتفاعل معها كما لو كانت مثبتة محليًا فيها، وستتيح هذه التقنية للمطورين إضافة عناصر ثلاثية الأبعاد إلى تطبيقات ويندوز لعرضها في بيئة الواقع المختلط.

وما زال موعد إطلاق النظارة الجديدة غير مؤكد، وتقول التقارير إن الإطلاق قد يتأخر حتى عام 2026. ولم تؤكد مايكروسوفت حتى الآن رسميًا أي شيء بخصوص تلك النظارة.