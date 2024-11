مايكروسوفت تبيع الذكاء الاصطناعي للوكالات الحكومية

تتعاون مايكروسوفت مع شركة تحليل البيانات السرية بالانتير، التي اتُهمت بتمكين إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية من العمل بصفتها وكالة مراقبة محلية.

وتخطط بالانتير لإدماج منتجاتها في الأدوات السحابية الحكومية من مايكروسوفت، ويشمل ذلك خدمة Azure OpenAI، في محاولة لبيع البرامج لوكالات الدفاع الأمريكية.

وأعلنت بالانتير شراكة مع مايكروسوفت لتقديم خدمات للشبكات السرية في وكالات الدفاع والاستخبارات الأمريكية.

وتجمع بالانتير كميات كبيرة من البيانات الشخصية لمساعدة الحكومات والشركات في المراقبة. ويركز الثنائي على المنتجات المخصصة لعمال الدفاع الأمريكيين للتعامل مع الخدمات اللوجستية والتعاقد وتخطيط العمل.

وبالنظر إلى الطبيعة السرية لعمل بلانتير، فإن هذه المصطلحات العامة لا توضح الصورة الكاملة للتعاون. ومن غير الواضح إلى حد ما ما هي الخدمات التي تقدمها شركتا بالانتير ومايكروسوفت.

وقالت الشركتان في بيان: “تُعد هذه بمنزلة مجموعة متكاملة من التكنولوجيا الأولى من نوعها التي تسمح لمهام الأمن القومي الحرجة بتشغيل نماذج اللغات الكبيرة الفضلى في فئتها من مايكروسوفت عبر خدمة Azure OpenAI ضمن منصات الذكاء الاصطناعي من بالانتير في البيئات السحابية الحكومية والسرية التابعة لشركة مايكروسوفت”.

وتفيد وكالة بلومبرغ أن أحدث برامج الذكاء الاصطناعي من بلانتير تتطلب نموذجًا لغويًا كبيرًا. وفي البيئات الحكومية السرية، تجمع بلانتير بين قدراتها وقدرات Azure OpenAI المتضمنة GPT-4o و GPT-4 Turbo with Vision و GPT-4 و GPT-3.5.

وقالت مايكروسوفت: “تساعد الشراكة في تسريع النشر الآمن والمسؤول لقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لحكومة الولايات المتحدة”.

وقد شهدت منتجات بالانتير الدفاعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي طلبًا كبيرًا بين الوكالات الحكومية. ووقعت الشركة عقدًا بقيمة قدرها 480 مليون دولار مع الجيش الأمريكي في شهر مايو.

وتنشر شركة تحليلات البيانات منتجاتها، ويشمل ذلك برنامج Gotham – الذي يساعد في تحديد الأهداف في ساحات القتال – عبر المنصات السحابية Azure Government و Azure Government Secret.

وشارك بيتر ثيل في تأسيس بلانتير وحصلت على أموال من شركة رأس المال الاستثماري In-Q-Tel التابعة لوكالة المخابرات المركزية.

ومن بين عملائها إدارة الهجرة والجمارك، وأقسام الشرطة المتنوعة، والشركات الخاصة، مثل شركة الأدوية العملاقة سانوفي.

كما أنها مندمجة في المجهود الحربي في أوكرانيا، وتوجد دلائل تشير إلى أنه يمكن استخدام البرنامج لاختيار أهداف القصف.

وتأتي غالبية أعمالها من الحكومات، وتمثل الحكومة الأمريكية أكثر من 40 في المئة من إجمالي إيرادات بالانتير في ربع يونيو.

Palantir will be the first industry partner to deploy @Microsoft‘s Azure OpenAI Service in classified environments.

Learn more about our partnership to support critical defense and intelligence missions: https://t.co/pePiTdz5s5 pic.twitter.com/AdZaQA4bsh

— Palantir (@PalantirTech) August 8, 2024