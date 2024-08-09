صور جوجل تطرح ميزة المجموعات لتعيد تنظيم ذكرياتك

تسعى جوجل إلى إلغاء علامة تبويب مكتبتك في منصتها للصور لتحل محلها واجهة جديدة تسمى المجموعات التي من المفترض أن تسهل العثور على المحتوى.

ويأتي هذا التغيير بعد التراجع عن إعادة تصميم المكتبة في عام 2022، وكانت تلك المحاولة السابقة تحتوي على شبكة تتكون من 10 ألبومات حديثة، ويشمل ذلك المفضلة والكاميرا.

ويمكن فرز كل شيء آخر من خلال مجموعة المرشحات الموجودة في الجزء العلوي، وطرحت جوجل إعادة التصميم هذه لمدة وجيزة قبل سحبها مرة أخرى.

وبدلًا من المكتبة بصفتها علامة تبويب ثالثة في الشريط السفلي، أصبح لديك المجموعات، التي تستخدم الأيقونة نفسها كما كان من قبل.

وتضم المجموعات جميع ألبوماتك في مكان واحد، مثل ألبوماتك الخاصة والألبومات التي شاركها مستخدمون آخرون معك، بالإضافة إلى المجلدات الجديدة للأشخاص والحيوانات الأليفة والمستندات والأماكن.

ومن المفترض أن تكون هذه التغييرات داعمة للميزة القادمة المسماة Ask Photos التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي قال الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي إنها ستصل في وقت ما هذا الصيف.

وأعادت جوجل تصميم علامة تبويب البحث أيضًا لتحل محل مربعات الصور السابقة مع توفيرها قائمة من الخيارات المقترحة، مثل لقطات الشاشة والصور الشخصية والقوائم.

وتطرح جوجل حاليًا ميزة المجموعات – التي تحل محل علامة تبويب المكتبة الحالية مع أنها تحتفظ بالأيقونة نفسها – لجميع مستخدمي أندرويد و iOS، وقد يستغرق وصولها إلى جميع الأجهزة بضعة أسابيع.

ويمكن للمستخدمين التوجه إلى علامة التبويب المجموعات والنقر على الألبومات للتبديل بين طرق العرض المختلفة.

وتُعرض مجلدات المفضلة والمهملات في الجهة العلوية، بالإضافة إلى وجود مربعات ديناميكية بجوارها.

ويمكن تدوير هذه المربعات الديناميكية بناءً على العناصر التي تنتقل إليها كثيرًا.

ولن تظهر بعد الآن مجلدات المستخدمين المقفلة في الجزء العلوي من عرض المجموعات بعد الشكاوى المتعلقة بالموضع.

وتزيل جوجل مجلد الأدوات المساعدة بالكامل مع نقل الأدوات الموجودة. وتستطيع الآن العثور على خيار إنشاء مجلد مقفل من خلال التمرير إلى الجهة السفلية للمجموعات.

في حين تستطيع العثور على خيارات استيراد الصور وإنشاء إبداعات، مثل الألبومات والصور المجمعة ومقاطع الفيديو المميزة، من خلال النقر على الرمز +.

وتتطلب أشياء، مثل تحرير المساحة عبر الجهاز وإدارة إطارات الصور، النقر على حسابك في صور جوجل.