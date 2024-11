جوجل تطور روبوتًا يتغلب على البشر في تنس الطاولة

كشف باحثون في DeepMind من جوجل عن أول لاعب تنس طاولة روبوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي قادر على المنافسة على مستوى البشر الهواة.

ويجمع النظام بين ذراع روبوتية تسمى ABB IRB 1100 وبرنامج الذكاء الاصطناعي المخصص من DeepMind.

ولا يزال بإمكان اللاعب البشري الخبير هزيمة الروبوت، مع أن النظام يوضح قدرة الروبوتات على إتقان المهام الجسدية المعقدة التي تتطلب اتخاذ القرار والقدرة على التكيف في أجزاء من الثانية.

وكتب باحثو جوجل في ورقة بحثية: “هذا هو أول وكيل روبوت قادر على ممارسة رياضة مع البشر على المستوى البشري، وهو يمثل علامة فارقة في تعلم الروبوتات والتحكم فيها”.

وأظهر الروبوت أداءً ملحوظًا في سلسلة من المباريات مع لاعبين بشريين بمستويات مهارة مختلفة.

وفي دراسة شملت 29 مشاركًا، فاز الروبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بمقدار 45 في المئة من مبارياته، مما يدل على لعب قوي على مستوى الهواة.

والجدير بالذكر أن الروبوت حقق معدل فوز قدره 100 في المئة مع اللاعبين المبتدئين ومعدل فوز قدره 55 في المئة مع اللاعبين المتوسطين.

ويتكون الروبوت من ABB IRB 1100، وهي ذراع آلية تتمتع بمقدار 6 درجات من الحرية ومثبتة على مسارين خطيين، مما يسمح لها بالتحرك بحرية في مستوى ثنائي الأبعاد.

وتتبع الكاميرات العالية السرعة موضع الكرة، في حين يراقب نظام التقاط الحركة حركات مضرب الخصم البشري.

ومن أجل إنشاء العقول التي تشغل الذراع الآلية، طور باحثو جوجل نهجًا من مستويين يسمح للروبوت بتنفيذ تقنيات محددة لتنس الطاولة مع تكييف إستراتيجيته في الوقت الفعلي مع أسلوب لعب كل خصم.

ويعني ذلك أن الروبوت قابل للتكيف بما يكفي ليلعب دور أي إنسان هاوٍ في تنس الطاولة دون الحاجة إلى تدريب محدد لكل لاعب.

وتجمع معمارية النظام بين وحدات التحكم في المهارات ذات المستوى المنخفض (سياسات الشبكة العصبونية المدربة على تنفيذ تقنيات محددة لتنس الطاولة، مثل التسديدات الأمامية أو الضربات الخلفية أو استجابات الإرسال) مع صانع قرار إستراتيجي (نظام ذكاء اصطناعي معقد يحلل اللعبة الحالية ويتكيف مع أسلوب الخصم ويختار سياسة المهارة ذات المستوى المنخفض المفترض تفعيلها لكل كرة واردة).

ويذكر الباحثون أن إحدى الابتكارات الرئيسية لهذا المشروع كانت الطريقة المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، إذ اختار الباحثون نهجًا هجينًا يستخدم التعلم المعزز في بيئة فيزيائية محاكاة مع ربط بيانات التدريب عبر أمثلة من العالم الحقيقي.

واستخدم باحثو جوجل عملية تكرارية لتحسين مهارات الروبوت. وأنتجت كل مباراة بيانات جديدة عن مسارات الكرة والإستراتيجيات البشرية.

وسمحت هذه العملية للروبوت بالتكيف المستمر مع الخصوم ذوي المهارات وأساليب اللعب المتنوعة.

وقالت جوجل إنه من الممكن استخدام التقنيات المطورة لهذا المشروع عبر مجموعة واسعة من المهام الروبوتية التي تتطلب ردود فعل سريعة وتكيفًا مع السلوك البشري الذي لا يمكن التنبؤ به.

Meet our AI-powered robot that’s ready to play table tennis. 🤖🏓

It’s the first agent to achieve amateur human level performance in this sport. Here’s how it works. 🧵 pic.twitter.com/AxwbRQwYiB

— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) August 8, 2024