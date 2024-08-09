تيك توك تتعاون مع أمازون للتسوق داخل التطبيق

وقعت أمازون شراكات مع تيك توك وبنترست تتيح للمستخدمين شراء المنتجات من شركة التجارة الإلكترونية دون مغادرة تطبيقات الوسائط الاجتماعية.

وقال متحدث باسم أمازون في بيان إن المبادرة مصممة لتجعل من السهل على العملاء التسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمكن للمستخدمين ربط حساباتهم من تيك توك وبنترست بحساباتهم عبر أمازون ومن ثم شراء المنتجات مباشرةً من إعلانات أمازون المنبثقة داخل أي من المنصتين.

وعادةً ما يؤدي النقر على الإعلان إلى نقل المشتري إلى واجهة أمازون، مع أن هذه الصفقة تسمح للمشتري بالتسجيل من داخل تيك توك أو بنترست باستخدام طريقة الدفع وعنوان الشحن المحفوظ في حساب أمازون.

وأصبح ما يسمى بالتسوق الاجتماعي شائعًا في الولايات المتحدة، إذ أطلقت تيك توك التابعة لشركة بايت دانس متجرًا للتجارة الإلكترونية في العام الماضي.

وليس من الواضح سبب توقيع تيك توك الاتفاقية في الوقت الذي تحاول فيه تطوير منصتها للتسوق.

وجلبت المنصة الصينية التسوق المباشر إلى أمريكا الشمالية في عام 2022، وأضافت في العام الماضي مزايا إضافية ذات صلة، مثل علامة تبويب المتجر المخصصة وأزرار التسوق عبر البث المباشر.

وتتبع اتفاقيات أمازون مع تبك توك وبنترست صفقات مماثلة مع ميتا وسناب شات في إطار مبادرة تسمى داخليًا Project Handshake.

وعلى غرار هذه الصفقات الحديثة، أتاحت تلك الصفقات السابقة لمستخدمي إنستاجرام وسناب شات شراء العناصر من داخل التطبيقات.

وقال المتحدث باسم أمازون: “يشاهد العملاء الذين يختارون ربط حساباتهم في الولايات المتحدة الأسعار في الوقت الفعلي، وأهلية Prime، وتقديرات التسليم، وتفاصيل المنتج عبر إعلانات منتجات مختارة من أمازون في تيك توك بصفتها جزءًا من التجربة”.

وقالت المنصة الصينية في تدوينة إن الشراكة توفر لمستخدمي تطبيق الفيديو الشهير تجربة تسوق سلسة وممتعة.

وتعمل الشراكة بين أمازون وبنترست بطريقة مماثلة، وهي امتداد لعلاقة قائمة، إذ اعتمدت بنترست على أمازون للمساعدة في ملء مخزون الإعلانات الزائد.

وبالإضافة إلى حقيقة أن التسوق عبر أمازون قد يؤدي إلى تقويض المبيعات عبر منصتها، فقد تواجه تيك توك حظرًا في الولايات المتحدة ما لم توافق بايت دانس على بيعها.