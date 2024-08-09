تركيا تحجب منصة الألعاب روبلوكس

أعلنت الحكومة التركية حظر منصة الألعاب الشهيرة روبلوكس داخل البلاد، وذلك بعد تحقيق كشف عن محتوى قد يؤدي إلى استغلال الأطفال.

وقال وزير العدل التركي يلماز تونتش في منشور له عبر حسابه في منصة إكس: “وفقًا لدستورنا، فإن دولتنا ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية أطفالنا”.

ولم يتضح بعدُ موعد رفع الحظر عن روبلوكس في تركيا.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: “في السابع من أغسطس، علمنا بحجب روبلوكس في تركيا، ونعمل بنحو عاجل لفهم المشكلة بهدف حلها. نحن ندرك أن ملايين الأشخاص يستخدمون منصتنا في تركيا يوميًا، ومنهم مجتمع نابض بالحياة من المطورين الذين تعتمد أعمالهم على روبلوكس. نحن نفكر دائمًا في كيفية الحفاظ على سلامة مجتمعنا، ونشارك صنّاع السياسات العالميين التزامهم بحماية الأطفال”.

وقال المتحدث باسم روبلوكس، إريك بورتفيلد، في بيان لموقع ذا فيرج التقني: “نحن نحترم القوانين واللوائح في البلدان التي نعمل فيها، ونشارك المشرعين المحليين التزامهم تجاه الأطفال. نتطلع إلى العمل معًا لضمان عودة روبلوكس إلى العمل في تركيا في أقرب وقت ممكن”.

وتُعد روبلوكس منصة ألعاب فيديو ضخمة على الإنترنت تتيح للمستخدمين من كافة الأعمار إنشاء ألعابهم الخاصة والمشاركة في ألعاب الآخرين، ويمكن تشبيهها بعالم افتراضي ضخم يحتوي على ملايين الألعاب المختلفة.

ويأتي حظر روبلوكس بعد قرار تركيا الأخير بحظر الوصول إلى منصة إنستاجرام الأسبوع الماضي دون تقديم أسباب واضحة على المستوى الرسمي، في حين تشير العديد من التقارير إلى غضب الحكومة التركية من حظر المنصة منشورات التعزية عقب اغتيال إسماعيل هنية زعيم حركة حماس في طهران، كما قيدت تركيا أيضًا استخدام العديد من تطبيقات الشبكة الافتراضية الخاصة VPN.

وكانت ميتا قد أعلنت في وقتٍ سابق من العام الجاري إغلاق منصة ثريدز مؤقتًا في تركيا بسبب قرارات تنظيمية من السلطات المحلية.