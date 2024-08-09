إنستاجرام تضاعف كمية محتوى المنشورات الدائرية

تتيح إنستاجرام للمستخدمين إمكانية إضافة ما يصل إلى 20 صورة أو مقطع فيديو إلى المنشورات الدائرية، إذ تتبنى المنصة اتجاه تجميع الصور.

وفي عام 2017، طرحت المنصة المنشور الدائري أول مرة لجميع مستخدميها، وسمحت بالقدرة على نشر ما يصل إلى 10 صور أو مقاطع فيديو في منشور دائري واحد قابل للتمرير.

واكتشفت إنستاجرام المزايا الإضافية للمنشورات الدائرية منذ الإطلاق، مثل القدرة على حذف صورة واحدة من المجموعة وضبط المنشورات على الموسيقى.

وأصبح بإمكانك الآن نشر ضعف كمية المحتوى السابق. وصرح أحد ممثلي شبكة التواصل الاجتماعي أنها زادت الحد الأقصى من 10 صور أو مقاطع فيديو إلى 20 صورة أو مقاطع فيديو، مع طرح هذا التحديث لجميع مستخدميها حول العالم بدءًا من الآن.

وعندما اكتسبت إنستاجرام شعبية، كان التطبيق يتعلق بالحصول على صورة فردية مثالية لتبادلها مع متابعيك.

ومع مرور السنين، اكتسبت فكرة تجميع الصور شعبية، إذ بدأ المستخدمون بنشر مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو بتنسيق دائري بدلًا من التركيز على اختيار صورة واحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التغيير يجعل إنستاجرام أقرب إلى ميزة المنشور الدائري في تيك توك، التي تتيح للمستخدمين تضمين ما يصل إلى 35 صورة في منشور واحد.

وقد يكون بعض المستخدمين متحمسين للتحديث، وقد يرى مستخدمون آخرون أنه مبالغة، إذ تواصل المنصة الابتعاد عن تطبيق نشر الصور البسيط الذي كان عليه قبل عقد من الزمن.

ولن يكون الجميع مهتمين بالتمرير عبر أكثر من 10 شرائح لمنشور المستخدم، وخاصة أن التطبيق يتضمن تنسيقات محتوى أخرى عديدة، مثل القصص والملاحظات.

ولا يُعد إطلاق الحد الموسع مفاجأة، إذ رُصدت إنستاجرام وهي تختبره مرة أخرى في شهر مارس.

ويأتي التحديث الجديد بعد أن كشفت إنستاجرام عن أنها تجعل المشاهدات المقياس الأساسي في جميع تنسيقاتها، ويشمل ذلك reels والبث المباشر والصور والمنشورات الدائرية والقصص.

ويعني التغيير أن منشئي المحتوى سيكونون قادرين على تتبع المقياس نفسه عبر جميع محتوياتهم.