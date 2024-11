إنتل تجلب وحدات معالجة الرسومات إلى السيارات

كشفت إنتل النقاب عن وحدة معالجة الرسومات المنفصلة للسيارات Arc A760A المصممة لجلب تجربة الألعاب الرائجة من المنزل إلى سيارتك، حسبما أعلنت الشركة.

ولم يُكشف عن أي شركاء للسيارات، مع أنه من المفترض أن تطرح السيارات المزودة بالرقاقات الجديدة للبيع بحلول عام 2025.

ومع تركيز مشتري السيارات على الترفيه داخل السيارة، صممت الرقاقات لفتح عصر جديد من تجارب قمرة القيادة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وفقًا للبيان الصحفي لشركة إنتل.

وتسمح وحدات معالجة الرسومات بتعرف الصوت والكاميرا والإيماءات لتسهيل التحكم في الشاشات العالية الوضوح التي تعرض رسومات ثلاثية الأبعاد والكاميرات والمزايا التفاعلية.

وفي الوقت نفسه، من المفترض أن تتمكن وحدات معالجة الرسومات تشغيل الألعاب الرائجة العالية المتطلبات، والترفيه داخل السيارة، وتطبيقات الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويُعد النظام مخصصًا للغاية للسائق، ويتضمن القدرة على تنفيذ أوامر التحكم المعقدة في السيارة من خلال معالجة اللغة الطبيعية، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمركبة بدقة، وحتى المشاركة في محادثة ممتعة مع المستخدمين، مما يوفر رحلة تفاعلية وممتعة، وفقًا لشركة إنتل.

ويُعد دعم البرامج أمرًا حيويًا لمساعدة الأجهزة، مثل Arc A760A على العمل بكامل إمكاناتها. وقالت إنتل إنها أنشأت أكثر من 500 ميزة ذكاء اصطناعي للسيارات بالتعاون مع أكثر من 100 بائع برمجيات مستقل يعملون على التجارب داخل السيارة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوافق وحدة معالجة الرسومات المنفصلة للسيارات Arc A760A مع البرامج المطورة لمنصتها للحاسوب الشخصي iGPU، مع الارتقاء من المركبات ذات المستوى المبتدئ والمتوسط إلى السيارات الراقية.

وقالت إنتل إنها تريد أن تكون الشريك المفضل لشركات صناعة السيارات.

ومن الواضح أن الشركة تتطلع إلى تنويع عروضها في أعقاب مشكلات مراقبة الجودة مع شرائح الحاسوب الحديثة والمشكلات المالية التي قد تؤدي إلى تسريح ما يصل إلى 15000 موظف.

Intel’s first discrete GPU for vehicles will bring #AI and increased compute to the #automotive industry, paving the way for a future of smarter, safer and more personalized driving.

Learn more about @Intel Arc Graphics for Automotive. https://t.co/43PuT1solw

— Intel News (@intelnews) August 8, 2024