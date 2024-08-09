إكس تواجه حظرًا في فنزويلا وسط نزاع مع إيلون ماسك

حظر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منصة إكس في البلاد لمدة قدرها 10 أيام بعد اتهامه مالك المنصة إيلون ماسك بانتهاك قواعد شبكته الاجتماعية من خلال التحريض على الكراهية والفاشية والحرب الأهلية والموت ومواجهة الفنزويليين وانتهاك جميع القوانين الفنزويلية.

وتبادل مادورو وماسك الاتهامات منذ إعلان فوز مادورو في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الشهر الماضي.

ووصف ماسك الزعيم الفنزويلي بأنه ديكتاتور، في حين اتهم مادورو ماسك بالتحريض على الكراهية والفاشية والحرب الأهلية.

وكتب ماسك: “عار على الدكتاتور مادورو”، وادعى أن الرئيس الحالي ارتكب تزويرًا كبيرًا في الانتخابات.

وقال مادورو، الذي أوضح أن منافسيه يستخدمون المنصة لإثارة الاضطرابات السياسية، إنه أعطى الضوء الأخضر لاقتراح من هيئة الاتصالات الوطنية لإيقاف شبكة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، في فنزويلا لمدة قدرها 10 أيام.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن مراسليها في البلاد لم يتمكنوا من الوصول إلى إكس بعد الإعلان.

وأجج ماسك لهيب الوضع في فنزويلا. وفي منشوراته عبر إكس قبل الانتخابات الرئاسية، أعرب ماسك عن دعمه للمعارضة الرئيسية، قائلًا: “حان الوقت لكي يحصل شعب فنزويلا على فرصة لمستقبل أفضل”.

وأعلن الرئيس فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر يوليو، مع أن النتيجة كانت موضع خلاف.

وادعى مادورو أن الهيئة الانتخابية في البلاد، المجلس الانتخابي الوطني، كانت هدفًا لانقلاب إلكتروني خلال الانتخابات، واتهم ماسك بشن هجوم على محاولته إعادة انتخابه.

ومنذ الانتخابات، أعرب مادورو عن الحاجة إلى تنظيم الشبكات الاجتماعية في فنزويلا. وندد مادورو أيضًا باستخدام خصومه المنصة الاجتماعية لتهديد عائلات أتباعه وحلفائه السياسيين والعسكريين وضباط الشرطة ولإثارة حالة من القلق في فنزويلا.

وقال المجلس الانتخابي الوطني إن مادورو حصل على 52 في المئة من الأصوات مقابل 43 في المئة للمعارض إدموندو غونزاليس. ولم يُصدر المجلس بعدُ نتائجَ التصويت كما يقتضي القانون.

¡Fuera X por #10Días de Venezuela! En nuestro país hay Constitución, Ley, Instituciones y Estado. 10 días para que presente sus recaudos. Qué se acaben los planes en redes para sembrar violencia, odio y de atacar a #Venezuela desde el exterior. El #PuebloVenezolano merece… pic.twitter.com/0EuMnQKtHH — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 9, 2024