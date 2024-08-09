آبل تخطط لإطلاق أصغر حاسوب لها على الإطلاق

أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن شركة آبل تستعد لإطلاق إصدار جديد من حاسوب “ماك ميني” في وقتٍ لاحق من عام 2024، ومن المتوقع أن يكون هذا الإصدار أصغر حاسوب للشركة في تاريخها.

ووفقًا لما ذكرته الوكالة نقلًا عن مصادر غير معلنة، فإن الحاسوب الجديد سيأتي بحجم صغير، أقرب إلى حجم جهاز التلفاز Apple TV.

ولم يكشف التقرير الكثير من التفاصيل بشأن تصميم الجهاز الجديد، لكنه أشار إلى أنه قد يكون أكثر ارتفاعًا من النموذج الحالي لـ”ماك ميني” الذي يبلغ ارتفاعه 1.4 إنش، كما أكّد أن الجهاز سيحتفظ بالهيكل المعدني المصنوع من الألمنيوم الذي يميز الإصدارات السابقة.

وبحسب التقرير، فإن آبل تختبر حاليًا نموذجًا من “ماك ميني” الجديد يحتوي على منفذ HDMI ومنفذ طاقة، بالإضافة إلى ثلاثة منافذ من نوع USB-C على الأقل في الجهة الخلفية.

ومن المقرر أن تستخدم آبل معالج M4 الذي أعلنته أول مرة في مايو الماضي في أجهزة iPad Pro الجديدة. وتشير التوقعات إلى أن آبل تود أن يكون حاسوب “ماك ميني” القادم أشبه بجهاز “آيباد برو في صندوق صغير”.

ويُقال إن حاسوب “ماك ميني” الجديد لعام 2024 سيأتي بإصدارين مختلفين، إذ سيحتوي الأول على معالج M4، في حين سيضم الإصدار الآخر نسخة أقوى من M4 لم تُعلن بعدُ مع ذاكرة عشوائية أكبر ومعالج رسومات أسرع.

ومن المقرر أن تكون الحواسيب الجديدة متاحة للشراء في الأسواق خلال الربع الأخير من عام 2024 الجاري. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن آبل تنوي إطلاق إصدارات جديدة أيضًا من حواسيب ماك بوك برو وآي ماك.