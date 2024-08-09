آبل تخطط لإتاحة خرائطها في أجهزة أندرويد

تعمل آبل حاليًا على تطوير نسخة من خدمة الخرائط الخاصة بها Apple Maps لنظام التشغيل أندرويد، لتجعلها في متناول أيدي أكثر من 3 مليارات مستخدم لأجهزة أندرويد حول العالم، وفقًا لما ذكرته تقارير أخيرة.

ومع أن خرائط آبل حققت تقدمًا في السنوات الأخيرة، فإنها ما زالت تواجه تحديًا كبيرًا في منافسة خرائط جوجل التي تُعد خدمة الخرائط الرائدة في مجال تطبيقات الملاحة.

وما زالت خدمة خرائط آبل متاحة فقط حتى الآن في أجهزتها، في حين تتوفر خرائط جوجل في مختلف الأنظمة.

ومنذ إطلاقها مع نظام iOS 6 قبل سنوات طويلة، سعت آبل جاهدةً إلى مجاراة خرائط جوجل في المزايا والتغطية، لكنها لم تتمكن من اللحاق بها. ومع ذلك، فإن إتاحة خرائط Apple Maps لأجهزة أندرويد سيتيح لها الوصول إلى قاعدة مستخدمين ضخمة.

ولا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي من آبل بشأن إتاحة خرائطها في أندرويد، لكن هذا التطور المنتظر قد يغير سوق تطبيقات الخرائط.

وأضافت آبل مجموعة من التحسينات إلى خدمة الخرائط مع تحديث iOS 18 الجديد، ومنها عرض خرائط لمسارات المشي في المتنزهات الوطنية الأمريكية وإمكانية تخصيصها والمشي دون اتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى ميزة إضافة ملاحظات إلى المسارات، كما أتاحت آبل حديثًا الوصول إلى خرائطها عبر الويب.

وعلى الجانب الآخر، تتميز خرائط جوجل بتغطية واسعة ومفصّلة للأماكن والنقل العام وحركة المرور المباشرة والمشاهد الحية للشوارع (Street View) وغيرها من المزايا التي توفرها جوجل على نطاق عالمي، مما يجعل من الصعب إقناع المستخدمين بالتحوّل إلى استخدام خدمة خرائط بديلة.