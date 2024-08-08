TCL تكشف عن تلفاز جوجل الذكي الجديد NXTFRAME

أعلنت TCL تلفاز جوجل الذكي NXTFRAME 4K QLED، وهو أحدث تلفاز على الطراز الفني، ويسير على خطى جهاز Frame الشهير من سامسونج وجهاز Hisense S7N CanvasTV الصادر سابقًا.

ومرت عدة سنوات منذ أن أطلقت سامسونج أول مرة مجموعة أجهزة تلفاز Frame، وبدأنا الآن نرى علامات تجارية إضافية تطلق تصميماتها التي تشبه القماش.

ويحتوي NXTFrame على مزايا عديدة تتوقعها من تلفاز يأتي بصفته قطعة فنية، ويشمل ذلك إطارًا خشبيًا مغناطيسيًا وحاملًا ممتدًا عبر الحائط وشاشة غير لامعة، ومزايا عديدة لأوضاع المعرض لعرض الصور.

ويوصف NXTFRAME بأنه نحيف جدًا بسمك قدره 1.1 بوصة، أو 1.2 بوصة للإصدار الذي بقياس قدره 85 بوصة.

ويحيط بالشاشة شريط على شكل إطار أبيض اللون، وإطار رفيع ذو تأثير خشبي. ويمكنك تحديد صورة من مكتبة الفنون، أو عرض صورك، أو استخدم ميزة AI Art. وعلاوة على ذلك، فإن الشاشة غير لامعة لتقليل الانعكاسات.

ويحتوي NXTFRAME على معدل تحديث متغير ما بين 120 هرتزًا و 144 هرتزًا ومعدل حركة قدره 480 هرتزًا مع تقنية تنعيم الحركة MEMC.

ويستخدم جهاز TCL منصة تلفاز جوجل Google TV وكروم كاست Chromecast أو Apple AirPlay 2 ويدعم Amazon Alexa و Google Assistant و Apple Home.

ويمكن للاعبين استخدام Game Accelerator 240 و Auto Game Mode و AMD FreeSync Premium لتحسين تجربتهم.

وتشتمل المزايا الأخرى على مكبري صوت مدمجين بقوة قدرها 20 واطًا وأربعة منافذ HDMI، ويشمل ذلك منفذ eARC مع دعم تقنيات HDR Ultra و Dolby Vision IQ و Dolby Atmos و DTS.

ويتميز التلفاز بمزايا تساعد المستهلكين في عرض التلفاز بصفته قطعة فنية. ويوجد حامل أرضي متحرك اختياري بسعر قدره 700 دولار. وتقول TCL إن حافات NXTFRAME ذات اللون الأبيض الفاتح تمتزج مع أي ديكور منزلي تقريبًا.

وإلى جانب NXTFRAME يوجد NXTFRAME Pro، الذي يضيف مكبر صوت لاسلكيًا ومضخم صوت مصممًا بالشراكة مع Bang & Olufsen.

وتطرح TCL تلفاز NXTFRAME بقياس قدره 55 بوصة بسعر قدره 1500 دولار، و 65 بوصة بسعر قدره 2000 دولار، و 75 بوصة بسعر قدره 2500 دولار، و 85 بوصة بسعر قدره 4000 دولار.

في حين تطرح TCL تلفاز NXTFRAME Pro بقياس قدره 55 بوصة بسعر قدره 2000 دولار، و 65 بوصة بسعر قدره 2700 دولار، و 75 بوصة بسعر قدره 3500 دولار، و 85 بوصة بسعر قدره 5000 دولار.