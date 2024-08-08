يوتيوب تختبر ميزة ملاحظات المجتمع

بدأت يوتيوب بطرح ميزة ملاحظات المجتمع لمجموعة مختارة من المستخدمين للمساعدة في مكافحة المعلومات الخطأ.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تأدية دور في تصحيح الأمور، وهي تعمل تمامًا مثل ملاحظات المجتمع عبر إكس.

وقدمت تويتر ميزة ملاحظات المجتمع التي سمحت لجزء من المستخدمين بتقديم معلومات ضمن تغريدة مضللة أو مربكة لتوضيحها، وعادةً ما توفر أيضًا روابط لتقديم سياق إضافي، وهي ميزة قيمة للغاية، وإن لم تكن مثالية، للمساعدة في الحد من انتشار المعلومات الخطأ.

وتُظهر لقطات الشاشة دعوة المنصة الرسمية للانضمام إلى البرنامج التجريبي لميزة التصحيح المجتمعي الجديدة في جميع أنحاء وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمكن للمستخدمين الذين يجدون مقطع فيديو مربك أو غير دقيق إرسال ملاحظة لتوضيح الفيديو، مع قدرة الآخرين في البرنامج على مراجعة تلك المساهمات واتخاد قرار إذا كانت الملاحظة ستظهر عبر مقطع الفيديو.

وإذا حصلت الملاحظة على الموافقة، فإنها تظهر مباشرةً في الجهة السفلية لمقطع الفيديو ويمكن أن تتضمن طوابع زمنية للفيديو نفسه.

وأعلنت يوتيوب أول مرة ميزة ملاحظات المجتمع في شهر يونيو. وبدأت باختبارها مع عدد محدود من المساهمين المؤهلين.

وتتيح الميزة الجديدة للمشاهدين إرسال نصوص دعائية قصيرة توفر سياقًا إضافيًا أو معلومات صحيحة لمحتوى فيديو معين. وتأتي ميزة ملاحظات المجتمع قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولا يوجد تاريخ بدء رسمي للميزة الجديدة، مع أن يوتيوب أضافت قسمًا إلى قاعدة بيانات “المساعدة” يحتوي على تعليمات لكتابة الملاحظات وإرسالها.

ويتاح البرنامج التجريبي حاليًا باللغة الإنجليزية فقط للأجهزة المحمولة في الولايات المتحدة، وفقًا لصفحة الدعم.

وقالت يوتيوب سابقًا إنها ستدعو المشاركين عبر البريد الإلكتروني أو حساب Creator Studios.

وستقدم المجموعة المختارة تعليقات إلى يوتيوب لمساعدة المنصة في تحديد الملاحظات المفيدة أو المفيدة إلى حد ما أو غير المفيدة، قبل طرح ميزة ملاحظات المجتمع للجمهور، وفقًا لمدونة يوتيوب الرسمية.

Aye YouTube is adding community notes pic.twitter.com/xVOw9yEzhJ — Ian Zelbo (@ianzelbo) August 7, 2024