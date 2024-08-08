يوتيوب تختبر ميزة تستخدم Gemini لطرح أفكار الفيديو

تختبر يوتيوب التكامل مع نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini لمساعدة منشئي المحتوى في طرح أفكار الفيديو والعناوين والصور المصغرة.

وأعلنت الشركة المملوكة لشركة جوجل إطلاق ميزة “العصف الذهني مع الذكاء الاصطناعي” Brainstorm with Gemini الجديدة في مقطع فيديو نشرته عبر قناة Creator Insider.

وقالت يوتيوب إن الميزة متاحة لصناع محتوى محددين بصفتهم جزءًا من تجربة صغيرة ومحدودة. وتأخذ يوتيوب في الحسبان تعليقات منشئي المحتوى قبل أن تقرر إذا كانت ستطرح الميزة على نطاق واسع.

وتستطيع الأداة الجديدة منح يوتيوب ميزة على منصات فيديو الوسائط الاجتماعية الأخرى التي يستخدمها المبدعون لأنها تقدم لهم شيئًا غير متوفر عبر هذه المنصات المنافسة.

ومن المنطقي أن تدمج جوجل الذكاء الاصطناعي في منصة الفيديو من أجل تشجيع المبدعين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بدلًا من المنصات الشائعة الأخرى، مثل ChatGPT من OpenAI.

وتشبه ميزة Brainstorm with Gemini ميزة أخرى للذكاء الاصطناعي أطلقتها يوتيوب في مرحلة الاختبار في شهر مايو، وهي أداة لإلهام المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمنح منشئي المحتوى أفكارًا لموضوعات الفيديو التي يهتم بها جمهورهم ومن ثم تنشئ مخططًا تفصيليًا لنقاط التحدث لبدء عملية الإنشاء.

وقالت يوتيوب إن منشئي المحتوى لديهم الآن خيار الحصول على النوع نفسه من المساعدة من خلال Gemini.

وترى يوتيوب أن الإضافة الجديدة هي وسيلة لقياس إذا كان منشئو المحتوى يفضلون أداة الإلهام أو العصف الذهني أو كلتيهما عندما يتعلق الأمر بالحصول على مساعدة فيما يتعلق بأفكار المحتوى.

ويستطيع صناع المحتوى المشاركين في التجربة فتح YouTube Studio وكتابة فكرة فيديو في شريط البحث للحصول على خيارين هما أداة الإلهام وميزة العصف الذهني.

وتساعد أداة الإلهام منشئي المحتوى في التوصل إلى أفكار فيديو، مع أن يوتيوب تريد اختبار إذا كان منشئو المحتوى يجدون ميزة العصف الذهني مفيدة أيضًا.

وتركز منصات، مثل تيك توك وإنستاجرام، حاليًا على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لمنح المبدعين القدرة على إنشاء نسخ رقمية لأنفسهم، في حين تركز يوتيوب على استخدام التكنولوجيا لمساعدة المبدعين في إنشاء المحتوى.