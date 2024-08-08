ون بلس تطلق OnePlus Open Apex Edition

أعلنت ون بلس إصدار Apex الجديد من OnePlus Open الذي يتميز باللون الأحمر القرمزي Crimson Shadow مع ظهر من الجلد الصناعي بسعر قدره 1900 دولار.

وبصرف النظر عن اللون الجديد، يأتي إصدار Apex حصريًا مزودًا بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X قدرها 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 قدرها 1 تيرابايت، ويحتوي على شريط تمرير تنبيه معدل منسوج ولون برتقالي مميز.

ويقول البيان الصحفي لشركة ون بلس عن اللون الأحمر القرمزي: “يوفر اللون الداكن إحساسًا بالغموض، مما يشير إلى الخلود الدائم. يأتي OnePlus Open Apex Edition تكريمًا لكاميرا Hasselblad 503CW 60 Years Victor Red Edition الشهيرة، إذ يمزج الجلد النباتي الفاخر مع التصميم الآسر الذي ينضح بالخلود”.

واستخدمت الشركة اللون الأحمر عبر الجهة الخلفية المصنوعة من الجلد الصناعي وحلقة الكاميرا، وتوفر ون بلس حافظة مطابقة للون الجهاز في الصندوق.

وأضافت ون بلس وضع VIP الحصري والجديد كليًا، وهو الأول من نوعه في الصناعة الذي يمكن تمكينه عبر شريط التمرير المحدث.

ويؤدي تنشيط شريط التمرير المحدث إلى وضع الهاتف في وضع VIP وقفل شريحة الأمان لإنشاء بيئة آمنة وخاصة مع تعطيل جميع الميكروفونات والكاميرات الموجودة عبر الهاتف، مما يصنع مستوى مرتفعًا من الخصوصية والأمان.

وتقول ون بلس إنها استطاعت تحقيق هذا الأمر من خلال التشفير والخصوصية على مستوى الشريحة، إذ حصل OnePlus Open Apex Edition على شريحة أمان مستقلة مصممة لتعزيز قدرات الأمان الأساسية للهاتف.

ومن خلال توفير مساحة تخزين داخلية مستقلة ومعزولة ماديًا وحماية حصرية للملفات المهمة والمعلومات الشخصية، يعمل OnePlus Open Apex Edition على تأمين المعلومات السرية.

وحصلت مجموعة شرائح الأمان المستقلة على اعتماد من +CC EAL5، إلى جانب حصول مجموعة شرائح الأمان NFC على اعتماد من +CC EAL6 و EMVCo، مما يضمن مستوى استثنائيًا من الأمان.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 740، ويستمد الطاقة من بطارية بسعة قدرها 4805 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 67 واطًا.

وتأتي الشاشة الداخلية من نوع AMOLED بقياس قدره 7.82 بوصات وبدقة قدرها 2440×2268 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا وذروة سطوع قدرها 2800 شمعة في المتر المربع، في حين تأتي الشاشة الخارجية من نوع Super Fluid AMOLED بقياس قدره 6.31 بوصات وبدقة قدرها 2484×1116 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا وذروة سطوع قدرها 2800 شمعة في المتر المربع.

وأضافت ون بلس كاميرا رئيسية ثلاثية بعدسة أساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة قدرها 64 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 48 ميجابكسل، في حين توفر ون بلس كاميرا أمامية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 32 ميجابكسل وعدسة ثانوية بدقة قدرها 20 ميجابكسل.