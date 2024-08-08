كيفية مشاهدة حدث Made by Google 2024 القادم

تعقد شركة جوجل عادةً حدثها السنوي الخاص بإعلان هواتف Pixel الرائدة والأجهزة الأخرى الجديدة في شهر أكتوبر، لكن في هذا العام اختارت الشركة شهر أغسطس لعقد حدثها Made by Google 2024.

تخطط الشركة لإعلان هواتف Pixel 9 الرائدة والجيل الثاني من هاتفها القابل للطي في هذا الحدث، بالإضافة إلى مجموعة من الأجهزة الأخرى ونظام أندرويد 15.

سيكون التركيز الرئيسي في هذا الحدث في سلسلة Pixel 9، وتشمل الأجهزة الأخرى التي ترددت شائعات عن إعلانها في Made by Google في هذا العام ساعة Pixel Watch 3 الذكية، وسماعات الأذن الجديدة Pixel Buds Pro 2.

فإذا كنت مهتمًا بالمنتجات التي تطلقها شركة جوجل وترغب في مشاهدة حدث Made by Google 2024 فسنذكر فيما يلي كيفية القيام بذلك:

أولًا: متى سيُقام حدث Made by Google 2024؟

ستعقد شركة جوجل حدثها القادم الأسبوع المقبل وتحديدًا يوم الثلاثاء في تاريخ 13 من أغسطس الجاري. وسيُقام الحدث في مقر شركة جوجل في ماونتن فيو في ولاية كاليفورنيا. وسيبدأ في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ثانيًا: كيف يمكنك مشاهدة حدث جوجل القادم؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة حدث جوجل القادم من أي مكان في العالم، فيمكنك متابعة البث المباشر الخاص بالحدث؛ إذ ستطلق شركة جوجل بثًا مباشرًا للحدث على قناة Made by Google الرسمية في موقع يوتيوب. وقد أعدّت الشركة مقطع فيديو مؤقتًا وسيتحول إلى بث مباشر في 13 أغسطس.

ثالثًا: أهم ما ستعلنه جوجل في حدثها القادم:

ستعلن شركة جوجل في حدثها القادم سلسلة هواتف Pixel 9 الرائدة ونظام التشغيل أندرويد 15، فعادةً عندما تعلن جوجل الإصدارات الجديدة من هواتف Pixel، تعلن أيضًا أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد نظرًا إلى أن هذا الإصدار يأتي مثبتًا مع أحدث هواتفها الرائدة.

وبالإضافة إلى هواتف Pixel 9 ونظام التشغيل أندرويد 15، من المُتوقع أن تعلن جوجل أيضًا سماعات الأذن اللاسلكية Pixel Buds Pro 2، وساعة Pixel Watch 3 وبعض الأجهزة الأخرى.

يمكنك تعرّف المزيد من التفاصيل عن الأجهزة المُتوقع أن تعلنها جوجل في حدثها القادم في مقال: “ما الأجهزة المُتوقع إعلانها في حدث Made by Google القادم؟“.