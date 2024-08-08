فيسبوك تسمح للمبدعين بإزالة تحذيرات الحساب

تعمل فيسبوك على تسهيل الأمر على منشئي المحتوى لتجنب العقوبات، إذ أعلنت الشركة سياسة جديدة تسمح للأشخاص الذين لديهم حسابات احترافية بإكمال تدريب تعليمي داخل التطبيق لتجنب تعرض حساباتهم لانتهاكات لمعايير مجتمع المنصة للمرة الأولى.

وفي تدوينة تعلن التغيير، أشارت ميتا إلى أنه قد يكون من المحبط لمنشئي المحتوى التنقل في نظام عقوبات الشركة.

ويقيد نظام عقوبات ميتا حسابات فيسبوك من مزايا معينة، ويشمل ذلك أدوات تحقيق الدخل، بعد عدة مخالفات.

وعادةً، تفرض فيسبوك عقوبات على المستخدمين الذين ينتهكون قواعدها، ويشمل ذلك الحد من القدرة على النشر والتفاعل عبر المنصة بعد الانتهاك.

وفي العام الماضي، أدخلت فيسبوك تغييرات على هذه العملية، وأصدرت تحذيرات إضافية قبل اتخاذ الإجراءات العقابية. وتتيح الشركة الآن إمكانية إزالة تلك التحذيرات الأولية أيضًا.

وبموجب القواعد الجديدة، يصبح لدى منشئي المحتوى الذين يتلقون تحذيرًا بارتكاب مخالفة أول مرة خيار إزالة التحذير إذا شاهدوا شرحًا داخل التطبيق للقاعدة التي خرقوها.

ولا يمكن إزالة المخالفات الخطيرة، مثل نشر محتوى يتضمن استغلالًا جنسيًا، أو بيع المخدرات العالية الخطورة، أو تمجيد المنظمات والأفراد الخطرين.

وبدلًا من ذلك، فإن النظام موجه نحو مساعدة المبدعين في تصحيح الأخطاء غير المقصودة، وفقًا للشركة.

وقالت ميتا: “نعتقد أن التركيز على مساعدة الأشخاص في فهم سبب حذفنا للمحتوى فعال في منع تكرار المخالفة، مما يمنحنا نهجًا عادلًا وفعالًا”.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها ميتا إصلاح نظام العقوبات الذي انتقده مجلس الرقابة ويُعد مصدرًا للإحباط للمستخدمين الذين قد يتعرضون لمخالفات بسبب التعليقات المأخوذة من سياقها.

وفي العام الماضي، قالت الشركة إنها تحاول التركيز على تثقيف المستخدمين فيما يتعلق بقواعدها بدلًا من تقييد قدرتهم على النشر.

ولن يؤثر التغيير الأخير في السياسة إلا في المبدعين الذين لديهم حسابات احترافية، مع أن فيسبوك تقول إنها تخطط لتوسيعها على نطاق واسع في الأشهر المقبلة.