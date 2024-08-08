ريلمي تكشف عن هاتفها الجديد Realme 13 4G

أعلنت شركة ريلمي هاتفها الجديد Realme 13 4G بعد الكشف عن إصدارين آخرين من فئة برو في سلسلة Realme 13 يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G.

ويتشارك الهاتف العديد من المزايا مع هاتف Realme 12 4G الذي أطلقته الشركة في وقت سابق، ومن ذلك التصميم الخارجي وخيارات الألوان، كما يدعم الهاتف الجديد ميزة مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP64.

ويأتي هاتف Realme 13 4G بشاشة من نوع أمولد قياسها 6.67 إنشات بتردد قدره 120 هرتزًا، ويضم الهاتف ماسحًا لبصمات الأصابع مدمجًا في الشاشة يمكنه أيضًا قياس معدل ضربات القلب، وميزة “Rain Water Touch” التي تسمح للشاشة بتعرّف اللمس حتى عندما تكون الأصابع مبللة.

ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 685 مع ذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت قابلة للزيادة بإضافة بطاقة تخزين خارجية microSD.

وتتميز الكاميرا الخلفية الرئيسية في Realme 13 4G بوجود مستشعر Sony LYT-600 بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري (OIS)، بالإضافة إلى كاميرا مساعدة بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

وفي الأمام، يأتي الهاتف بكاميرا بدقة قدرها 16 ميجابكسل، كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال SIM وتقنية الاتصال القريب المدى NFC وسماعات استريو، كما يضم الهاتف بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 67 واطًا عبر شاحن مرفق في علبة الشراء. ويعمل الهاتف بواجهة Realme UI 5.0 المبنية على نظام أندرويد 14.

ويتوفر هاتف Realme 13 4G باللونين الأزرق والأخضر، ويبلغ سعره نحو 200 دولارٍ أمريكي، ويُرجح إمكانية إطلاق نسخة داعمة لشبكات الجيل الخامس قريبًا.