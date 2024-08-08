جوجل تتيح للأطفال الدفع عبر ساعة فيتبيت الذكية

أعلنت جوجل تحديثًا لساعة فيتبيت الذكية Ace LTE التي تركز على الأطفال، إذ حصلت على بعض المزايا المفيدة للآباء والأطفال.

وتضيف الشركة ميزة النقر للدفع، وتطلق لعبتين جديدتين، وستسمح للمستخدمين في وقت لاحق من هذا العام بإضافة الأشقاء بصفتهم جهات اتصال في تطبيق Fitbit Ace.

وأشارت جوجل إلى اقتراب إصدار ميزة النقر للدفع عند إطلاق Ace LTE في شهر مايو. وكانت الفكرة هي منح الأطفال حرية شراء الأشياء بأنفسهم، مع السماح للآباء أيضًا بالإشراف.

ومن أجل تحقيق ذلك، تعاونت جوجل مع Greenlight و GoHenry، اللتين تقدمان بطاقات الحسم للأطفال والمراهقين.

وتُعد GoHenry و Greenlight من خدمات بطاقات الحسم الشهيرة مع بطاقات مصممة خصوصًا للعائلات والأطفال.

وصممت البطاقات لمنح الأطفال السبق في تعلم المهارات المالية، مثل توفير المال وحدود المعاملات.

وفي حال كان لديك حسابات في هذه الخدمات، فإن بإمكانك إضافتها إلى Ace LTE، وسيتمكن الأطفال من استخدام ساعتهم الذكية لشراء الأشياء في أي مكان يقبل خدمة الدفع جوجل باي Google Pay.

وإذا كنت جديدًا في Greenlight أو GoHenry، فإن بإمكانك التسجيل عبر تطبيق Fitbit Ace للحصول على عروض الحسم الخاصة.

وتُعد Ace LTE فريدة من نوعها بين أجهزة تعقب الأطفال لأنها ليست مجرد جهاز تعقب GPS للآباء، بل إنها تتضمن ألعاب فيديو عديدة مصممة للساعة.

ومع هذا التحديث، تضيف جوجل لعبتين جديدتين إلى قائمتها، وهما Sproutlings، وهي لعبة تشبه لعبة تماغوتشي Tamagotchi مع حيوانات أليفة افتراضية تطعمها وتتجول معها، و Spirit Garden، وهي لعبة تتمتع بمفهوم تأملي مع اليقظة الموجهة.

ومثل Apple Watch، تتضمن Ace LTE أيضًا وضعًا للوقت المدرسي لتقليل عوامل التشتيت، مع أنه يمكن للوالدين برمجة مدة استراحة للراحة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، تقول جوجل إن العائلات ستكون قادرة على إضافة الأشقاء الكبار والصغار بصفتهم جهات اتصال.

ويشمل هذا الأشقاء الذين لديهم هواتفهم أو أولئك الذين لديهم أيضًا Ace LTE، دون وجود أي معلومات إضافية عن كيفية عمل الميزة أو الجداول الزمنية.

وتتعاون جوجل أيضًا مع التحالف من أجل جيل صحي Alliance for a Healther Generation لجلب محتوى صحي إضافي إلى المهام اليومية للساعة الذكية.

وتتضمن هذه المهام مهام، مثل الاضطرار إلى إكمال عدد معين من الخطوات أو صعود عدد معين من السلالم.

وتوفر الساعة الذكية أدوات تحكم أبوية سهلة الإعداد، وتتبع الموقع، وإرسال الرسائل النصية، والمكالمات، كما تشجع الأطفال على ممارسة الرياضة عبر الألعاب والمكافآت والأهداف اليومية.