جارمن تصدر تحديثات لتخصيص ساعتك الذكية

لا تمتلك جارمن أفضل متجر تطبيقات تابع لجهة خارجية، مع أنه بدأ يتحسن قليلًا بدءًا من الآن، إذ أعلنت العلامة التجارية ترقية كبيرة لمتجر Connect IQ، مما يتيح شراء التطبيقات المتميزة مباشرةً من خلال Garmin Pay.

وأصبح بإمكان المستخدمين إجراء عمليات شراء في متجر Connect IQ باستخدام Garmin Pay، بالإضافة إلى توفر عدد قليل من وجوه الساعة الجديدة وتطبيق GoPro.

وتأمل جارمن أن تجذب سهولة الاستخدام مطورين إضافيين إلى المنصة، إذ كان تنزيل التطبيقات من متجر Connect IQ صعبًا في السابق، ولم تكن هناك طريقة سهلة للدفع مقابل التطبيقات غير المجانية، كما قد تواجه صعوبات عند تنزيل التطبيقات المجانية، مثل سبوتيفاي، وتثبيتها.

ويعاني متجر جارمن مشكلة أخرى هي عدم توفر عدد كبير من التطبيقات مقارنةً بمتجر جوجل بلاي أو متجر آب ستور.

ولا تزال هذه المشكلة قائمة، مع أن الإعلان الجديد يجلب بعض الأسماء الكبرى إلى متجر Connect IQ.

ويتضمن ذلك أربعة وجوه للساعة تحمل طابع ديزني. وأضافت بورشه ثلاثة وجوه للساعة، في حين أضافت العلامة التجارية للجولف TaylorMade وجهًا للساعة. ويوجد الآن أيضًا عدد من وجوه الساعة ذات الطابع الفضائي.

وحصل مستخدم جارمن على التطبيق الجديد GoPro Camera Control. وباستخدامه، يمكنك توصيل كاميرا GoPro بساعتك واستخدامها لإيقاف التسجيلات وبدئها وكذلك التقاط الصور وتغيير الأوضاع.

ويمكنك أيضًا إنشاء إعدادات أولية مختلفة واستخدامها. وعلاوة على ذلك، فهو يتيح لك حفظ كاميرات GoPro المتعددة في قائمة الاقتران.

وفقًا لشركة جارمن، سيكون لوجوه الساعات والتطبيقات سعر مقترح قدره 5 دولارات. ومن المألوف أن تكلف التطبيقات أو وجوه الساعة الأموال، مع أن المبلغ المقترح مرتفع جدًا، وخاصة عندما يكون هناك خيارات مجانية عديدة أخرى، وتوفر جوجل وسامسونج وآبل مجموعة متنوعة من وجوه الساعة مجانًا.

ويُعد هذا الأمر مخيبًا للآمال مقارنةً بمنافسي جارمن. وخارج نطاق جوجل وآبل وسامسونج، لا يمتلك صانعو الساعات الذكية التابعين لجهات خارجية أي نوع من متاجر التطبيقات.

وكان لدى فيتبيت متجر تطبيقات قبل أن تشتريها جوجل، مع أنه كان في الغالب مستودعًا لوجوه الساعات والمزايا التجريبية التابعة لجهات خارجية.

وأصدرت آبل وسامسونج ساعات ذكية متينة في السنوات القليلة الماضية وتواصلان إضافة مزايا تتبع اللياقة البدنية المتقدمة. ومن المنطقي أن تحاول جارمن تعزيز متجر التطبيقات من أجل المنافسة.

وبغض النظر عن الإعلان الجديد، أعلنت جارمن سابقًا أنها أضافت تطبيق يوتيوب ميوزك إلى متجر Connect IQ، مما يعزز إمكانات تشغيل الموسيقى.