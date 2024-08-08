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ثورة جديدة في اقتصاد المحتوى.. الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لتقاسم العائدات

8 أغسطس 2024Last Updated: 8 أغسطس 2024
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في أخبار اليوم:

  • ثورة جديدة في اقتصاد المحتوى.. الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لتقاسم العائدات
  • أمازون تصدر نسخة مطورة من نموذجها لتوليد الصور
  • Automattic تطلق أداة ذكاء اصطناعي لتعزيز مدونات وورد بريس
  • Figure تعرض روبوتاً بشرياً يجري محادثات كلامية طبيعية
  • فورد تعلن دراجات كهربائية مستوحاة من موستانج وبرونكو
  • وسادة تستخدم الذكاء الاصطناعي لوقف الشخير
  • جوجل تعلن جهاز البث Google TV Streamer
  • إكس تقترب من إطلاق نظامها للدفع الإلكتروني

 

8 أغسطس 2024Last Updated: 8 أغسطس 2024
Less than a minute
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