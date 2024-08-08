إيرادات تطبيق ChatGPT تسجل رقمًا قياسيًا بعد إطلاق GPT-4o

أدى إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT-4o من شركة OpenAI في مايو الماضي إلى ارتفاع كبير في إيرادات تطبيق ChatGPT، وفقًا لبيانات أوردتها شركة Appfigures المتخصصة في تحليل التطبيقات.

ووفقًا لتلك البيانات، فقد سجل تطبيق ChatGPT أكبر إيرادات له حتى الآن في شهر يوليو الماضي، إذ حقق التطبيق إيرادات صافية بلغت 28 مليون دولار من متجري آب ستور وجوجل بلاي.

يُذكر أن الإيرادات الصافية تشكّل المبلغ الذي تحتفظ به OpenAI بعد دفع رسوم الشراء داخل التطبيقات لكل من آبل وجوجل.

وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن متجر تطبيقات آبل شكّل وحده نسبة قدرها 83% من إيرادات التطبيق، بنسبة نمو قدرها 20% مقارنةً بشهر يونيو السابق.

وبلغت إيرادات تطبيق ChatGPT الإجمالية في شهر يوليو وفقًا للتقديرات الأخيرة نحو 40 مليون دولار أمريكي شاملةً رسوم متاجر التطبيقات مقارنةً بنحو 34 و 29 مليون دولار أمريكي في شهري يونيو ومايو على الترتيب.

ومع إطلاق نموذج GPT-4o الأحدث، اكتسب ChatGPT القدرة على معالجة النصوص والأصوات ومقاطع الفيديو مجتمعةً، كما أصبح يقدم استجابات أسرع، وحديثًا قدمت شركة OpenAI للمشتركين ميزة الوضع الصوتي المتقدم لإجراء محادثات صوتية واقعية مع ChatGPT.

وبالإضافة إلى زيادة الإيرادات التي حققها التطبيق في يوليو، تشير التقديرات إلى أن تطبيق ChatGPT شهد زيادة في عدد المشتركين فيه بواقع مليوني مشترك جديد يدفعون اشتراكات دورية.

ويتوقع أن تستمر وتيرة النمو في تطبيق ChatGPT خلال الأشهر المقبلة مع طرح الوضع الصوتي المتقدم على نطاق واسع بالإضافة إلى التحديثات الجديدة في التطبيق.