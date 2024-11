إكس تزيل جميع الإعلانات لمشتركي +Premium

تتطلع إكس إلى مساعدة المستخدمين في تجنب الإعلانات بالكامل في التطبيق، إذ أصبح أولئك الذين يدفعون مقابل +Premium، أغلى حزمة اشتراك، مستعدين الآن للحصول على تجربة خالية كليًا من الإعلانات.

وكانت مسألة عدم وجود الإعلانات جزءًا من حزمة +Premium، مع أن هذا الأمر لا ينطبق فعليًا على جميع الأماكن التي يمكن عرض الإعلانات فيها.

وتُعد إحدى المزايا الأصلية للحزمة هي عدم وجود إعلانات في الجداول الزمنية For You و Following، مع أن المشتركين لا يزالون يشاهدون إعلانات عبر أجزاء أخرى من الشبكة الاجتماعية.

وكان المشتركون في +Premium يدفعون مقابل تجربة خالية من الإعلانات، مع أنهم لا يزالون يرون الإعلانات في صفحات البحث وفي الحسابات وضمن الردود على المنشورات، وهو أمر ذو صلة بمخطط تحقيق الدخل لمنشئ المحتوى.

وتُستخدم صفحة الأسئلة الشائعة للاشتراكات للقول إن ميزة عدم وجود إعلانات في +Premium لا تنطبق على المحتوى الذي يروج في أي مكان آخر عبر إكس، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الإعلانات في الحسابات، والإعلانات في الرد على المشاركات، والإعلانات في عارض الوسائط الغامر، والأحداث المروجة في صفحة الاستكشاف، والترويج للاتجاهات، والحسابات الترويجية التي تجب متابعتها.

وتنص الصياغة المحدثة الآن على ما يلي: “يستمتع المشتركون في +Premium بتجربة خالية من الإعلانات عبر معظم مناطق إكس، ويشمل ذلك الجداول الزمنية For You و Following والردود على المنشورات والحسابات، مما يضمن تجربة محتوى سلسلة”.

ويمكن للأشخاص تحقيق الربح عبر الشبكة الاجتماعية من خلال الحصول على بعض إيرادات إعلانات إكس، مع أنه لا يمكنهم كسب المال مقابل إعلان إلا إذا شاهده متابع حاصل على شارة التحقق الزرقاء.

ونتيجة لهذا الأمر، اضطر مهندس إكس، إريك فارارو، إلى كتابة منشور للرد على شكوى شائعة من منشئي المحتوى مفادها أن دفعاتهم كانت أقل من المتوقع.

وقال فارارو: “تحصل على الإيرادات مقابل الإعلانات المعروضة للمستخدمين الحاصلين على شارة التحقق الزرقاء. تُعد هذه بمنزلة إحدى الطرق العديدة التي يمكننا من خلالها التخفيف من محاولات التلاعب بالبرنامج”.

ونظرًا إلى أن الإعلانات كانت محدودة منذ البداية لمشتركي +Premium، فقد لا يكون لهذا التغيير تأثير كبير في مبلغ الإيرادات الذي يمكن لمنصة إكس تقاسمه مع مستخدميها.

ويستمر الأشخاص الذين يدفعون مقابل المستوى الأساسي، وهو الخيار الأرخص بسعر قدره 3 دولارات شهريًا، برؤية الإعلانات بالطريقة المعتادة.

no more ads, anywhere on X Premium+ is now *fully* ad free sign up via https://t.co/TJn5WfMiAP — X (@X) August 8, 2024