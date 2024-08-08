أهم مزايا الذكاء الاصطناعي في جهاز Google TV Streamer الجديد 

كشفت شركة جوجل قبل يومين عن جهاز البث الجديد Google TV Streamer ووصفته بأنه أفضل جهاز بث من الشركة حتى الآن. وبالإضافة إلى المواصفات القوية والتصميم الأنيق، يدعم Google TV Streamer الجديد من جوجل مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المشاهدة عبر منصة Google TV، فقد صممت جوجل Google TV Streamer لمنحك أفضل تجربة ترفيه ممكنة، ويحل هذا الجهاز محل جهاز البث Google Chromecast.

فيما يلي، سنذكر أهم مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في جهاز البث Google TV Streamer الجديد التي ستعزز تجربة مشاهدة المحتوى المرئي عبر منصة Google TV بنحو كبير:

1- تقديم توصيات للمحتوى المناسب لك:

يسمح Google TV Streamer للمستخدمين بالوصول إلى أكثر من 700000 فيلم وعرض من خلال تطبيقات البث مثل: YouTube TV و +Disney و Apple TV وغيرها من تطبيقات البث، بالإضافة إلى البث التلفازي المباشر من أكثر من 800 قناة مجانية.

ولتسهيل العثور على أفضل ما يمكنك مشاهدته، يستخدم جهاز البث الجديد الذكاء الاصطناعي من جوجل مع مراعاة رغباتك الشخصية لتقديم اقتراحات للمحتوى المناسب لك من جميع اشتراكاتك في منصات البث المتنوعة، ويعرضها في مكان واحد.

2- مزية TV overviews:

باستخدام جهاز البث الجديد يمكنك الحصول على ملخصات كاملة ومراجعات وتفصيلات للمحتوى عبر مزية TV overviews المدعومة بمزايا Gemini، وهي مزية توفر ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي تخبرك بموضوع العرض، وما يقوله الناس عنه، وما الذي تجب معرفته قبل المشاهدة.

3- وضع Ambient:

يتيح وضع Ambient في جهاز البث الجديد من جوجل استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء خلفيات أو شاشات توقف مخصصة، مما يضيف لمسة شخصية إلى التلفاز في الأوقات التي لا تستخدمه فيها. وفي السابق، كان على المستخدم إضافة الصور أو شاشات التوقف التي يرغب في عرضها في الأوقات التي لا يستخدم فيها التلفاز.

من غير المعروف في الوقت الحالي أيٌ من أجهزة Google TV أو Android TV القديمة ستتلقى هذه المزايا أو متى قد يحدث ذلك، ولكن من المُتوقع أن تظل هذه المزايا حصرية لجهاز البث الجديد لبعض الوقت.

سيتوفر جهاز البث الجديد Google TV Streamer بدءًا من 24 سبتمبر في متجر جوجل، وهو مُتاح الآن للطلب الأولي بسعر قدره 100 دولار.