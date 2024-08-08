آبل تعتزم فرض رسوم على مزايا الذكاء الاصطناعي في أجهزتها

تخطط شركة آبل لفرض رسوم تصل إلى 20 دولارًا شهريًا على مستخدميها مقابل الوصول إلى مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أجهزتها، وفقًا لما ذكرته شبكة CNBC نقلًا عن محللين مختصين.

ويأتي ذلك في إطار سعي الشركة إلى تعزيز نمو قطاع الخدمات الذي حقق عائدات مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وتخطط آبل لإطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة باسم “Apple Intelligence” لبعض أجهزتها في وقت لاحق من هذا العام بالتوازي مع إطلاق أنظمة التشغيل الجديدة.

وكانت آبل قد أعلنت مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في شهر يونيو الماضي، وقد وعدت بتحسينات جوهرية في مساعدها الصوتي “سيري”، بالإضافة إلى مزايا أخرى مثل القدرة على توليد الرسائل الإلكترونية والصور، وإنشاء الوجوه التعبيرية المخصصة، وتسجيل المكالمات وتفريغها نصيًا وتلخيصها، وكذلك إدماج مساعد ChatGPT في سيري.

ومع أن هذه المزايا ستُطرح تدريجيًا، لن تكون تلك المزايا متاحة في بعض المناطق مثل الصين وأوروبا في البداية، كما قد تفرض آبل رسوم اشتراك على المزايا المتقدمة منها.

وقال نيل شاه، المحلل في مؤسسة كاونتر بوينت لأبحاث السوق، إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مكلف، ومن المرجح أن آبل سترغب في تمرير هذه التكلفة إلى مستخدميها، وعلى الأرجح سيكون ذلك ضمن اشتراك محدد قد يتراوح بين 10 و 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

ومن الجدير بالذكر أن آبل حاليًا تتيح للمستخدمين اشتراك Apple One بسعر قدره 20 دولارًا شهريًا، وهو يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى خدمات الشركة المتنوعة، وقد تضيف إلى ذلك الاشتراك مزايا الذكاء الاصطناعي لتشجيع المستخدمين على الاشتراك.

وكان قطاع الخدمات في آبل قد حقق إيرادات بلغت 24.2 مليار دولار خلال الربع المالي الثاني المنتهي في يونيو الماضي، وهو أمر تتميز به آبل عن غيرها من الشركات المُصنّعة للأجهزة الإلكترونية.

ولا يُعد فرض رسوم على خدمات الذكاء الاصطناعي أمرًا غير معتاد؛ فعلى سبيل المثال: تفرض شركة OpenAI رسوم اشتراك على مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة في ChatGPT، كما تفرض مايكروسوفت رسومًا على مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot، وكذلك تفعل جوجل التي تقدم اشتراك Gemini Advanced.

وفيما يتعلق بسامسونج، فقد بدأت إطلاق خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تحت اسم “Galaxy AI”، لكنها ما زالت تدرس كيفية تحقيق العوائد المالية منها مستقبلًا.