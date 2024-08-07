Figure تعرض روبوتًا بشريًا يجري محادثات كلامية طبيعية

أعلنت شركة الروبوتات Figure الجيل الثاني من الروبوت البشري الذي كان يستهدف في البداية خطوط الإنتاج في البيئات التجارية، مع أن الشركة تَعِد بخادم شخصي ذي قدمين في منازلنا في المستقبل القريب.

وتأسست الشركة في عام 2022 على يد رجل الأعمال بريت أدكوك بهدف جلب روبوت بشري للأغراض العامة قابل للاستخدام تجاريًا إلى السوق.

وكشفت الشركة عن أحدث روبوتاتها البشرية، وهو Figure 02، ويأتي هذا الروبوت البشري خلفًا للروبوت البشري Figure 01 الذي كشفت عنه الشركة في عام 2023.

وتقول الشركة إن مهندسيها أجروا عملية إعادة تصميم شاملة للأجهزة والبرامج تتضمن ترقيات لأنظمة الذكاء الاصطناعي، والرؤية الحاسوبية، والبطاريات، والإلكترونيات، وأجهزة الاستشعار، والمحركات.

وتُعد الميكروفونات ومكبرات الصوت من المزايا البارزة الجديدة، إذ إنها تلبي احتياجات المحادثات الفردية مع البشر، وهي مدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة المدربة بالتعاون مع OpenAI.

وطورت الشركة ما يسمى بنموذج لغة الرؤية الذي يسمح للبشر بفهم ما تلتقطه عدسات الكاميرا واتخاذ القرارات فيما يتعلق بما يجب فعله، إن وجد.

ويتميز Figure 02 بست كاميرات RGB تساعد نظام الرؤية المعتمد على الذكاء الاصطناعي بالحصول على بيانات العالم المادي لمساعدة الروبوت البشري في الفهم.

ويستفيد الروبوت البشري أيضًا من زيادة بمقدار 3 أضعاف في القوة الحسابية وشرائح استدلال الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالجيل الأول، مما يتيح له أداء مهام الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي بطريقة مستقلة.

ويكشف مقطع فيديو ترويجي عن مفاصل الكتف بعزم دوران قدره 50 نيوتن متر ومدى حركة قدره 148 درجة، و 150 نيوتن متر من عزم الدوران عند الركبة ومدى حركة قدره 135 درجة، و 150 نيوتن متر من عزم الحركة عند الورك مع مدى حركة قدره 195 درجة.

وحصل الروبوت البشري على أحدث نسخة من الأيدي الآلية ذات الحجم البشري، مما يتيح مجموعة واسعة من المهام الشبيهة بالإنسان بفضل ما يصل إلى 16 درجة من الحرية والقوة المكافئة للإنسان.

وقالت الشركة في بيان صحفي: “نهدف إلى إنشاء روبوتات تعزز الإنتاجية والكفاءة مع تحسين نوعية حياة البشر. القدرات المتقدمة في Figure 02 تجعل الشركة أقرب إلى تحقيق هذه الرؤية”.