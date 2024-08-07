Automattic تطلق أداة ذكاء اصطناعي لتعزيز مدونات وورد بريس

أطلقت شركة Automattic المالكة لموقع WordPress.com أداة جديدة للذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة المدونين على الكتابة بوضوح وإيجاز.

وتنضم الأداة المسماة Write Brief with AI إلى مجموعة كبيرة من أدوات الكتابة المساعدة التي صدرت خلال السنوات الأخيرة من أمثال صانع تطبيقات الخصوصية بروتون بالإضافة إلى جوجل.

وتُعد الأداة الجديدة من Automattic مكملة لمساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من Automattic الذي أطلقته لمنصة وورد بريس في العام الماضي.

وتساعد الأداة الجديدة المستخدمين في إنشاء محتوى باستخدام المطالبات النصية وتعديل لهجة المنشورات لتكون رسمية أو متعاطفة، على سبيل المثال.

وتتوفر الأداة الجديدة في الإصدار التجريبي بصفتها جزءًا من Jetpack، وهي مجموعة من المزايا التي تعمل على تحسين وظائف مواقع الويب التي تستضيفها WordPress.com والمتوفرة بطريقة منفصلة عبر مكون إضافي لمواقع وورد بريس المستضافة ذاتيًا.

وتتاح Write Brief with AI لمواقع WordPress.com مجانًا خلال المرحلة التجريبية الأولية. ويمكن الوصول إليها من خلال أيقونة Jetpack في الجزء العلوي الأيمن من المحرر.

ومن خلال Write Brief with AI، تخبر وورد بريس المستخدمين إذا كانوا يستخدمون عددًا كبيرًا جدًا من الكلمات لوصف شيء ما، وتتيح للمستخدمين النقر فوق زر “اقتراح” لتبسيط الجملة تلقائيًا.

وبالمثل، يمكن أن تخبر المستخدمين إذا كانت لغتهم تفتقر إلى الثقة، أو إذا كانوا يستخدمون كلمات، مثل ربما، بصورة متكررة، أو إذا كانوا يستخدمون كلمات معقدة قد تنفر بعض القراء.

وتمنح الأداة أيضًا الكتّاب درجة سهولة القراءة التي تشمل ثلاثة مقاييس، وهي التعقيد وطول الجملة والثقة.

وتحتل Automattic موقعًا متميزًا إلى حد ما في عالم الويب، وتُعد الشركة مساهمًا في مشروع وورد بريس المفتوح المصدر والمستضاف ذاتيًا والمطورة وراء أعمال WordPress.com التجارية.

ويعني ذلك أن إدماج الذكاء الاصطناعي في منصة التدوين المنتشرة في كل مكان قد يساعد الشركة في تحقيق استيعاب كبير.

وقالت Automattic إن ميزة Write Summary with AI نشأت من مشروع Hack Week الداخلي، وبعد طرحها داخليًا، قررت الشركة إتاحتها للجميع.

وكتب نعوم الموسنينو، كبير مصممي المنتجات في Automattic: “رأينا كم أصبحت مفيدة ومحبوبة بسرعة، وقررنا إطلاقها للعالم”.

ويتاح مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي من Automattic الذي صدر في العام الماضي بعشرات اللغات، في حين تقتصر ميزة Write Summary with AI على اللغة الإنجليزية في الوقت الحالي.