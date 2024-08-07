وسادة تستخدم الذكاء الاصطناعي لوقف الشخير.. إليك التفاصيل 

وسادة الذكاء الاصطناعي الجديدة HOOTI AI Pillow هي وسادة للنوم أنتجتها شركة HOOTI لمساعدة الأشخاص الذين يعانون مشكلة الشخير، وتبدو هذه الوسادة مثل أي وسادة إسفنجية أخرى يمكنك شراؤها من المتاجر، لكنها تأتي مع كابل ونظام كشف خاص يكتشف الاهتزازات التي تسببها مشكلة الشخير. وعندما تكتشف الوسادة هذه الاهتزازات تتحرك بطريقة معينة لمساعدتك في تغيير وضعية نومك وإزالة أي قيود عن مجرى الهواء.

تستخدم HOOTI تقنية التوصيل العظمي المدمجة (bone conduction) لتحقيق دقة في جمع البيانات تتجاوز 90%. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الأنظمة المدمجة في الوسادة بطريقة تضمن عدم تداخل البيانات من وسادتين بجانب بعضهما؛ مما يوفر تقارير دقيقة عن النوم لكل شخص.

إليك ملخص لطريقة عمل وسادة الذكاء الاصطناعي الجديدة HOOTI:

في أثناء النوم، تنطلق موجات صوتية من شخير النائم إذا كان يعاني هذه المشكلة. تنتقل الموجات الصوتية عبر العظام. تكتشف المستشعرات العالية الحساسية في الوسادة الموجات الصوتية التي تنتقل عبر العظام. تعالج شريحة الذكاء الاصطناعي المدمجة في الوسادة الموجات الصوتية المكتشفة وتحللها. يحدد الذكاء الاصطناعي نمط الشخير وشدته لحظيًا. يرسل جهاز الاهتزاز الدقيق المدمج في الوسادة اهتزازات لطيفة لحث المستخدم على تعديل وضع رأسه. يضبط المستخدم وضع رأسه بطريقة مناسبة لفتح مجرى الهواء.

تجمع أجهزة الكشف المدمجة في هذه الوسادة بيانات عن الاهتزازات الناتجة عن الشخير ومعدل ضربات القلب وأنماط التنفس، ثم يعالج الذكاء الاصطناعي المتقدم هذه البيانات لحظيًا ويُجري تعديلات دقيقة في وضعية الوسادة عن طريق تنشيط نظام الوسادة الهوائية الذي ينتج اهتزازات ناعمة؛ مما يساعد المستخدم في تعديل وضع رأسه، وضمان تدفق الهواء في المجرى التنفسي وتقليل الشخير بنحو فعال.

متى ستطلق HOOTI وسادة الذكاء الاصطناعي؟

تقول شركة HOOTI إنها تخطط للبدء بشحن الوسادة الذكية في شهر أكتوبر أو تشرين الأول. وهي متاحة الآن بسعر خاص يبلغ 199 دولارًا على موقع Kickstarter، وتقول شركة HOOTI إن هذا السعر بعد خصم بنسبة قدرها 60% من تكلفة البيع بالتجزئة المتوقعة. وستأتي وسادة الذكاء الاصطناعي مع كابل وحقيبة سفر للأشخاص الذين يرغبون في اصطحابها معهم في رحلاتهم.