كيفية تحقيق أقصى استفادة من هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 الجديد

يأتي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 القابل للطي الجديد مع ترقيات في بعض الجوانب مقارنةً بالطراز السابق Galaxy Z Fold5، وأبرز هذه الترقيات معالج Snapdragon 8 Gen 3 الجديد بدلًا من Gen 2، وهو معالج مصمم للتعامل بكفاءة مع الألعاب وتعدد المهام. ومع ذلك، فإن تكامل Galaxy AI هو ما يميز هذه الأجهزة، ومثل سلسلة Galaxy S24، يمكنك الوصول إلى مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي في Galaxy Z Fold6؛ مما يعزز تجربة استخدام هذا الهاتف بنحو كبير، ولضمان تحقيق أقصى استفادة من Galaxy Z Fold6 سنذكر فيما يلي أبرز المزايا التي يمكنك تجربتها:

1- استخدم مزية Circle to Search للبحث بسرعة عبر الانترنت:

تُعدّ مزية Circle to Search من أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي التي أضافتها سامسونج إلى هواتفها الحديثة وهي مزية تساعد في البحث عن معلومات إضافية عن العناصر الظاهرة على الشاشة بسهولة باستخدام إصبعك أو قلم S Pen دون مغادرة التطبيق الذي تستخدمه، وقد وفرت هذه المزية طريقة مريحة للبحث عبر الإنترنت.

عند استخدام هذه المزية لن تحتاج سوى الضغط مطولًا على زر الصفحة الرئيسية، ثم رسم دائرة حول العنصر الذي تريد البحث عنه بغض النظر عن التطبيق الذي تستخدمه، ثم ستظهر لك نافذة جديدة في الجهة السفلية من الشاشة تتضمن نتائج البحث.

تأتي مزية Circle to Search مع ترقيات جديدة لهاتف Galaxy Z Fold6، إذ يمكن لهذه المزية قراءة رموز الاستجابة السريعة QR Code وترجمة النصوص وحل معادلات الرياضيات.

2- استخدم مزية Sketch to image لتحويل رسوماتك إلى عمل فني:

باستخدام مزية Sketch to image يمكنك تحويل أي رسم تخطيطي أو رسم تقريبي إلى رسم احترافي ودمجه مباشرة في صورك، حتى إذا لم تكن لديك موهبة فنية.

يمكنك الاستفادة من حجم الشاشة الكبير في هاتف Galaxy Z Fold6 وقلم S Pen للرسم والإبداع، وباستخدام هذه المزية يمكنك رسم نظارة على سبيل المثال على عينيك في صورة شخصية مخزنة في هاتفك، ثم سيعيد Galaxy AI رسم هذه النظارة بطريقة أفضل لتصبح مناسبة لصورتك.

3- استخدم وضع المترجم للتحدث مع الأجانب:

يمكن استخدام وضع المترجم (Interpreter) للحصول على ترجمات لحظيًا في Galaxy Z Fold6 عند السفر والتحدث مع الأجانب، ويعمل هذا الوضع بسلاسة مع وضع Flex Mode، إذ يمكنك الاستفادة من الشاشة المزدوجة لعرض الترجمة على كلتا الشاشتين، إذ ستظهر الترجمة إلى اللغة التي يتحدث بها الشخص على الشاشة الظاهرة أمامه.

تدعم هذه المزية 16 لغة و 23 لهجة، لكن دعم اللغات يختلف حسب المنطقة، وستساعدك هذه المزية بنحو كبير في كسر حاجز اللغة، وتعزيز إنتاجيتك وتسهيل أداء الكثير من المهام التي تتطلب التحدث مع أشخاص لا يتكلمون لغتك.

4- عزز إنتاجيتك باستخدام المزايا الجديدة في تطبيق Notes:

يحتوي تطبيق الملاحظات Notes المدمج في هاتف Galaxy Z Fold6 على مزية تعمل بالذكاء الاصطناعي تُسمى Note Assist يمكنها تسجيل الملاحظات ونسخها بأي لغة تختارها. ويمكن لهذه المزية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أيضًا قراءة ملفات PDF وترجمة محتواها أو تلخيصه؛ وهذا سيساعدك في تعزيز إنتاجيتك بنحو كبير إذا كنت تُدّون الكثير من الملاحظات

5- اطلب من روبوت Gemini مساعدتك في الكتابة والترجمة:

يحل تطبيق Google Gemini محل Google Assistant في هواتف جالاكسي القابلة للطي الجديدة، ويمكن استخدام روبوت Gemini من جوجل على شاشة القفل أو الشاشة الرئيسية لطلب المساعدة في أداء العديد من المهام، مثل: ترجمة النصوص، والإجابة عن الأسئلة وتلخيص النصوص.

وإذا كنت لا ترغب في التحدث مع روبوت Gemini مباشرة، فيمكنك الحصول على مساعدته من خلال تطبيقات جوجل المدمجة في الهاتف مثل تطبيق الخرائط.