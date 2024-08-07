فيفو تصدر V40 و V40 Pro

أطلقت فيفو الهواتف الذكية V40 و V40 Pro ضمن سلسلة V40، وتحتوي الهواتف على شاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 2800×1260 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وسطوع يصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع مع ميزة +HDR10.

ويحتوي هاتف V40 على معالج Snapdragon 7 Gen 3 مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 720، ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ويحصل على 3 تحديثات لنظام أندرويد وتحديثات أمنية لمدة قدرها 4 سنوات.

وتوجد كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.88 ومستشعر ISOCELL GNJ وميزة تثبيت الصورة بصريًا وعدسات ZEISS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.0، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.0، وتسجيل فيديو بدقة قدرها 4K.

ويوجد مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة مع مكبرات صوت استريو، ويأتي الهاتف بأبعاد قدرها 164.16 ملم × 74.93 ملم × 7.58 ملم، وبوزن قدره 190 جرامًا، وهو مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة قدرها 80 واطًا.

ووعدت فيفو بتجربة سلسة لمدة قدرها 50 شهرًا، مما يشير إلى مدة دعم البرامج. بالإضافة إلى ذلك، وعدت البطاريات بإجراء ما يصل إلى 1600 دورة كاملة والاحتفاظ بما لا يقل عن 80 في المئة من سعتها الأصلية، مما يطيل عمر الهواتف.

وتطرح فيفو هاتف V40 بسعر قدره 420 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 440 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 500 دولار لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.

في حين يحتوي هاتف V40 Pro على معالج +Dimensity 9200 مع وحدة معالجة الرسوميات Immortalis-G715، ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ويحصل على 3 تحديثات لنظام أندرويد وتحديثات أمنية لمدة قدرها 4 سنوات.

وتوجد كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.88 ومستشعر IMX921 وميزة تثبيت الصورة بصريًا وعدسات ZEISS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.0، وعدسة مقربة بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.85 ومستشعر IMX816، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.0، وتسجيل فيديو بدقة قدرها 4K.

ويوجد مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة مع مكبرات صوت استريو، ويأتي الهاتف بأبعاد قدرها 164.36 ملم × 75.10 ملم × 7.58 ملم، وبوزن قدره 192 جرامًا، وهو مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة قدرها 80 واطًا.

ووعدت فيفو بتجربة سلسة لمدة قدرها 50 شهرًا، مما يشير إلى مدة دعم البرامج. بالإضافة إلى ذلك، وعدت البطاريات بإجراء ما يصل إلى 1600 دورة كاملة والاحتفاظ بما لا يقل عن 80 في المئة من سعتها الأصلية، مما يطيل عمر الهواتف.

وتطرح فيفو هاتف V40 Pro بسعر قدره 600 دولار لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 670 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.