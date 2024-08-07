فورد تعلن دراجات كهربائية مستوحاة من موستانج وبرونكو

أعلنت فورد أنها تعمل مع شركة الدراجات N plus لتقديم دراجتين كهربائيتين جديدتين مستوحاتين من العلامات التجارية الشهرة لصناعة السيارات، برونكو وموستانج.

وتعمل شركات تصنيع سيارات عديدة مع شركات تصنيع الدراجات من أجل تطوير الدراجات الكهربائية.

وقد حاولت جنرال موتورز وبورشه وجيب وبولستار وغيرها من الشركات أن تحذو حذوها، مع درجات متفاوتة من النجاح.

وتقول فورد إن دراجاتها ستكون فريدة من نوعها بقدر ما ترتبط ارتباطًا مباشرًا بنماذج الشركة الشهيرة.

وتُعد دراجة برونكو الكهربائية قوية جدًا ومصممة للتعامل مع الأراضي الوعرة. وتقول الشركة إن الدراجة تأتي بمحرك محوري بقوة قدرها 750 واطًا يولد ما يصل إلى 85 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتحتوي الدراجة أيضًا على نظام تعليق مزدوج أطلقت عليه فورد اسم GOAT، الذي تقول إنه يرمز إلى تجاوز أي نوع من التضاريس، وسيكون السرج المستوحى من الدراجات النارية حصريًا للدراجة التي تحمل علامة برونكو.

وتصنف دراجة برونكو الكهربائية على أنها من الفئة 3، مما يعني أنها قد تصل إلى سرعة قصوى قدرها 45 كم في الساعة، مع أنها تفتقر إلى دواسة الوقود.

وتوفر بطارية الدراجة مدى يصل إلى 96 كم، وذلك اعتمادًا على الطريق وأسلوب القيادة واستخدام الطاقة. ويمكن إعادة شحن البطارية بالكامل خلال 3.5 ساعات.

وتوجد دراجتان كهربائيتان من فئة موستانج، وتتميز كلتاهما بمواصفات أداء مماثلة لدراجة برونكو الكهربائية.

وإلى جانب دراجة موستانج الكهربائية القياسية، فإن هناك إصدارًا محدودًا من نموذج للاحتفال بالذكرى الستين لظهور موستانج، وهو متوفر حصريًا من خلال وكلاء فورد. وتقول فورد إن كلتا الدراجتين تتعاملان بطريقة تحاكي السيارة الرياضية الشهيرة.

وتحتوي دراجة برونكو الكهربائية على إطارات Pirelli Scorpion Enduro M، في حين تحصل دراجة موستانج الكهربائية على إطارات Pirelli Angel GT.

وتأتي كلتا الدراجتين بمكابح هيدروليكية بأربعة مكابس وشاشات LCD كاملة الألوان مثبتة في المنتصف توفر معلومات في الوقت الفعلي، مثل السرعة وعمر البطارية والمدى.

وتطرح فورد دراجة برونكو الكهربائية بسعر يبدأ من 4500 دولار، في حين تطرح دراجة موستانج الكهربائية بسعر يبدأ من 4000 دولار، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في وقت لاحق من هذا العام.