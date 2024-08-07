جوجل تعلن جهاز البث Google TV Streamer

تعمل جوجل على تجديد جهاز البث Google Chromecast بالكامل وتجرب شكلًا جديدًا مع إطلاق Google TV Streamer.

وكان Google Chromecast أحد الأجهزة الأساسية للبث منذ إطلاقه قبل 12 عامًا، مع أن البدائل الأرخص، مثل Fire TV Stick و Roku Streaming Stick، طغت عليه في السنوات الأخيرة.

ولا يزال الجهاز الجديد يجعل أجهزة التلفاز غير الذكية ذكية، ويضيف منصة Google TV التي تتيح لك الوصول إلى خدمات البث، مثل يوتيوب.

ويشبه Google TV Streamer جهاز Apple TV 4K، وتوجد عناصر تحكم جديدة في الأجهزة الذكية ودعم Thread، مما يجعل جهاز البث المتلفز أكثر من مجرد جهاز للترفيه.

ويبدو Google TV Streamer أشبه بمركز منزلي ذكي مع حافات مستديرة وتصميم يشبه نسخة صغيرة من قاعدة شحن Google Pixel Tablet.

وأعادت جوجل أيضًا تصميم جهاز التحكم من بُعد المضمن مع زيادة طوله لتحسين بيئة العمل.

ويحتوي جهاز البث على زر “البحث عن جهاز التحكم من بُعد” الذي يجعل جهاز التحكم من بُعد يصدر صوتًا، مع أنه يمكنك أيضًا استدعاء مساعد جوجل للمساعدة في هذه المهمة أو الانتقال إلى تطبيق Google Home عبر هاتفك للعثور على جهاز التحكم من بُعد المفقود.

ويتيح لك زر الاختصار القابل للتخصيص الموجود ضمن جهاز التحكم من بُعد اختيار التطبيق الذي ترغب في تشغيله بسرعة، كما نقلت جوجل عناصر التحكم في مستوى الصوت من الجانب إلى الجزء الأمامي من جهاز التحكم من بُعد.

ويوفر Google TV Streamer سهولة الإعداد والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، وذلك بفضل ميزة Thread ودعم معيار Matter ومنافذ Ethernet و HDMI.

ويتميز Google TV Streamer بميزة TV overviews المدعومة عبر Gemini، وهي ميزة توفر ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي تخبرك بموضوع العرض، وما يقوله الناس عنه، وما الذي تجب معرفته قبل المشاهدة.

ويمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء خلفيات وحافظات شاشة مخصصة لأجهزة التلفاز.

ويتوفر Google TV Streamer الجديد للطلب الأولي بسعر قدره 100 دولار، وهو أقل من سعر Apple TV 4K الذي يبدأ من 130 دولارًا و Amazon Fire TV Cube الذي يأتي بسعر قدره 140 دولارًا.