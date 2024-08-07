جوجل تجلب الذكاء الاصطناعي إلى منصة المنزل الذكي

أعلنت جوجل ثلاث تجارب جديدة تعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini قبل حدث الخريف الخاص بالأجهزة في الأسبوع المقبل، وتخطط الشركة لإحضارها إلى منصة المنزل الذكي Google Home في وقت لاحق من هذا العام.

وتوجد ميزة تولد تسميات توضيحية وصفية للقطات الفيديو من كاميرات Nest، وميزة إدخال اللغة الطبيعية لتوليد إجراءات Google Home، كما أصبح مساعد جوجل أكثر ذكاءً ضمن مكبرات الصوت وشاشات العرض الذكية من Nest.

وتتوفر معظم هذه المزايا عبر Nest Aware، وهو اشتراك تسجيل الفيديو لكاميرات Nest الذي يبدأ بسعر قدره 8 دولارات شهريًا.

ومن المفترض إطلاق المزايا أولًا عبر برنامج Public Preview التجريبي لعدد محدود من مشتركي Nest Aware مع طرحها لمستخدمين إضافيين في العام المقبل.

وتستخدم جوجل ذكاء Gemini الموجود في كاميرات Nest للسماح للكاميرات بفهم ما تراه وتسمعه ومن ثم إخبارك بما هو أكثر أهمية.

ويعني هذا أن منصة Google Home تضيف وصفًا لما شاهدته الكاميرا بدلًا من الحصول على تنبيه فيما يتعلق بشخص أو طرد ومن ثم الاضطرار إلى مشاهدة الفيديو لمعرفة ما حدث.

وتتعلم النماذج وتتدرب على بياناتك لتصبح أكثر ذكاءً بمرور الوقت لفهم ما يحدث في منزلك.

وبغض النظر عن التفاصيل التفسيرية، فإن التعليق يوفر سياقًا إضافيًا مفيدًا يمكن ترجمته إلى أتمتة منزلية.

وعلى سبيل المثال، إذا اكتشفت الكاميرا حيوانًا وفهمت أن الكلب يحفر في الحديقة، فقد تكون الخطوة القادمة هي إنشاء نظام آلي لتشغيل رشاشات الماء.

ويوجد خيار لاستخدام النص للبحث في اللقطات في علامة تبويب نشاط Google Home.

وتتيح لك ميزة Help me create الجديدة في تطبيق Google Home وصف ما تريد أن يحدث، مثل قفل الأبواب وإطفاء الأضواء وقت النوم، وجعله ينشئ روتينًا لفعل ذلك تلقائيًا.

وإلى جانب سهولة الأتمتة وذكاء الكاميرا، تقول جوجل إنها تعمل على تحسين التجارب الأساسية لمساعد جوجل، مثل ضبط المؤقتات، عبر جميع مكبرات الصوت وشاشات العرض الذكية الحالية من Nest.

وبالإضافة إلى ذلك، يحصل مساعد جوجل على أصوات جديدة بأنماط ونغمات ولهجات مختلفة.

وأوضحت الشركة أن المساعد يجب أن يبدو طبيعيًا وأن يتواصل بطريقة طبيعية، ولن يحتاج إلى تسميات محددة لفعل ما تريد، ويمكنه التعامل مع التوقفات المؤقتة والإجابة عن أسئلة المتابعة.