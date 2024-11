ثورة جديدة في اقتصاد المحتوى.. الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة لتقاسم العائدات

يشهد عالم المحتوى تحولًا جذريًا بفضل التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، لذلك بدأت شركات إعلامية كبرى مثل: (فايننشال تايمز) Financial Times، و(ذا أتلانتيك) The Atlantic، و(فورتشن) وFortune، ويونيفرسال ميوزيك جروب، بالتعاون مع (ProRata.ai)، وهي شركة ناشئة، تعمل على تطوير نظام مبتكر لتوزيع عائدات المحتوى المولد من خلال روبوتات الدردشة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يضمن حصول صناع المحتوى على حقوقهم كاملة.

ولكن ما (ProRata.ai)، وكيف يضمن نظامها حصول صناع المحتوى على حقوقهم في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي نشهده حاليًا، وما أهمية تعاونها مع كبرى الشركات الإعلامية لصناعة المحتوى؟

لكي نفهم ما ستقوم به شركة (ProRata.ai) في صناعة المحتوى، يجب أن نفهم أولًا ماذا يعني توزيع عائدات المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي؟ ببساطة، يعني إيجاد طريقة جديدة لتحديد من يستحق المال عندما يقوم روبوت دردشة بإنشاء محتوى جديد، مثل: كتابة قصة أو مقال أو تأليف أغنية.

وهذه هي المشكلة التي تعمل شركة (ProRata.ai) على حلها، والتي دفعت كبرى الشركات الإعلامية للتعاون معها.

تهدف شركة (ProRata.ai) إلى حل هذه المشكلة من خلال تطوير نظام ذكي قادر على تحديد المساهمات، أي تحديد أي جزء من المحتوى الجديد مستمد من البيانات التدريبية للروبوتات، وتوزيع العائدات الناتجة عن استخدام هذا المحتوى الجديد بشكل عادل بين جميع الأطراف المعنية، بما يشمل: مبرمجي روبوت الدردشة، ومؤلفي البيانات التدريبية.

وقد نجحت شركة (ProRata.ai) في جمع تمويل ضخم قدره 25 مليون دولار في جولتها التمويلية الأولى، بدعم من نخبة من المستثمرين العالميين مثل: Mayfield، و Revolution Ventures، و Prime Movers Lab، و Idealab Studio، وهي حاضنة تقنية أسسها ويديرها رائد الأعمال المخضرم (بيل جروس).

وقد تأسست شركة (ProRata.ai) أيضًا على يد (بيل جروس)، مبتكر نموذج الإعلانات الشهير الدفع مقابل النقرة (PPC)، الذي غير وجه صناعة الإعلانات الرقمية، والذي تعتمد عليه محركات البحث وأهمها جوجل، وذلك بعد نجاح باهر في تأسيس شركة (GoTo.com) في عام 1998، التي استحوذت عليها شركة ياهو فيما بعد، والآن يواصل جروس مع فريق محترف دفع حدود الابتكار في مجال التقنية في عصر الذكاء الاصطناعي.

إذ سيتولى جروس، منصب الرئيس التنفيذي لشركة (ProRata.ai)، ليثبت مرة أخرى قدرته على تطوير نماذج أعمال ثورية في عالم يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي.

ويقول (بيل جروس): “تعاني محركات البحث التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مشكلة خطيرة تتمثل في الاعتماد على محتوى غير أصلي ومسروق، وتؤدي هذه المشكلة إلى حرمان المبدعين من حقوقهم وتسهيل انتشار المعلومات المضللة. ولهذا السبب، طورت شركة (ProRata.ai) تقنية مبتكرة تضمن حصول المبدعين على التقدير والتعويض المستحقين، وفي الوقت نفسه تقدم للمستخدمين إجابات دقيقة وموثوقة، وسيؤدي هذا الحل إلى حركة أوسع عبر صناعة الذكاء الاصطناعي بأكملها”.

وقال السير لوسيان جرينج، رئيس مجلس إدارة مجموعة (Universal Music) ورئيسها التنفيذي: “تتوافق أهداف (ProRata.ai) مع رؤيتنا الخاصة لكيفية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الثورية بطريقة أخلاقية تعود بالنفع على المبدعين”.

وأعرب نيكولاس تومسون، الرئيس التنفيذي لمجلة (The Atlantic)، عن أمله في أن يصبح هذا النهج الجديد الذي يركز في الحصول على الأذونات اللازمة، والتحكم في المحتوى، والإشارة الواضحة إلى المصادر، وتقييم المحتوى بنحو عادل، هو المعيار المتبع في جميع أنحاء الصناعة.

تعمل شركة (ProRata.ai) على تطوير روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي يعتمد على نموذج لغوي كبير مدرب على مجموعة واسعة من المحتوى الموثوق لتقديم إجابات دقيقة وشاملة، وتخطط الشركة لتقسيم العائدات بالتساوي من الاشتراكات في محرك البحث الخاص بروبوت الدردشة مع شركائها في ترخيص المحتوى. ولكنها لم تُسمِّ هذا الروبوت بعد، وتخطط لإطلاقه في الخريف القادم.

وتهدف الشركة إلى إبرام صفقات مع مجموعة واسعة من مالكي المحتوى المتميز، بما يشمل: الناشرين والمؤلفين وشركات الموسيقا والشعراء والفنانين والمزيد، لتغذية النموذج اللغوي الكبير، الذي سيعمل على تشغيل روبوت الدردشة الخاص بها.

وبالإضافة إلى تعاقدها مع كبرى الشركات الإعلامية التي أعلنتها الشركة أمس، قال جروس إن الشركة أبرمت أيضًا صفقات مع مؤلفين فرديين مثل: آدم جرانت، وسيث جودين، وتوني روبنز.

وأوضح جروس أن نصف إيرادات الاشتراكات الشهرية التي ستجنيها (ProRata.ai) من روبوت الدردشة الخاص بها ستُوزع بنحو عادل بين جميع الشركاء في ترخيص المحتوى. وتعتمد آلية التوزيع على خوارزمية متقدمة تحسب بدقة مساهمة كل شريك في المحتوى الناتج.

إذ تستخدم (ProRata.ai) خوارزمية مبتكرة حاصلة على براءة اختراع لتحديد المساهمات الدقيقة لكل مالك محتوى في كل إجابة يقدمها روبوت الدردشة، وستُحسب هذه المساهمات بناءً على مجموعة من العوامل، بما يشمل: مدى حداثة المعلومات ودقتها، وستُوزع العوائد على مالكي المحتوى بشكل مباشر بناءً على نسبة مساهمتهم في كل إجابة.

ويعتقد جروس أن هذه التقنية ستمكن الناشرين من المطالبة بحقوقهم المالية بنحو عادل من أي شركة تستخدم محتواهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونظرًا إلى عدم وجود نظام فعال لتحديد مساهمات مالكي المحتوى في أرباح شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، يخطط جروس لمنح شركات مثل: OpenAI و Anthropic ترخيصًا لاستخدام النموذج اللغوي الكبير الذي تطوره شركته، وذلك لتمكين هذه الشركات من تحديد مساهمات كل مالك محتوى بدقة في أرباحها.

وتجدر الإشارة إلى أن كبرى الشركات الإعلامية، مثل: فايننشال تايمز، وذا أتلانتيك، وفورتشن، وتايم، ومجموعة (أكسل شبرينجر)، قد عقدت صفقات بالفعل مع شركات الذكاء الاصطناعي مثل: OpenAI و Perplexity، ولكن هذه الصفقات غير حصرية، إذ يمكن لهذه الشركات إبرام صفقات مع شركات ذكاء اصطناعي أخرى مثل (ProRata.ai) إذا رغبت تلك الشركات في ذلك.

It's such an honor to be able to work with @FortuneMagazine, which I read as a teenage entrepreneur, and whose stories inspired me from them to today! I look forward to the partnership with Fortune and https://t.co/Fc7fpE1ZPL to improve Gen AI search.. https://t.co/YSyEP6ymi5

— Bill Gross (@Bill_Gross) August 6, 2024