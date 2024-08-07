إنفيديا تواصل جهودها لاستبدال GeForce Experience

تواصل إنفيديا مهمة التخلص من تطبيقات لوحة التحكم القديمة وتطبيقات GeForce Experience وإدماجها في تطبيق موحد جديد.

وبدأ هذا الجهد في وقت سابق من هذا العام، ويضيف التحديث التجريبي الجديد إعدادات العرض و RTX Video Supersolution و شرائح RTX Video HDR ومزايا إضافية.

ويتيح لك قسم شاشات العرض الجديدة ضبط الدقة ومعدل التحديث وعناصر التحكم في الاتجاه للشاشات أو أجهزة التلفاز المتصلة.

وتشبه عناصر التحكم ما هو موجود داخل قسم الإعدادات في نظام التشغيل ويندوز 11، مع أن هذا يتيح لك الآن ضبط جميع إعدادات وحدة معالجة الرسومات في مكان واحد.

ويتيح لك قسم الفيديو الجديد من إنفيديا في تطبيقها الآن التحكم في كون تقنية RTX Video Supersolution ممكّنة لترقية مقاطع فيديو الويب القديمة غير الواضحة عبر بطاقات سلسلة RTX 30 و RTX 40.

ويمكنك الاختيار بين مستويات الجودة المختلفة، وكذلك تمكين RTX Video HDR لترقية محتوى SDR إلى HDR باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتحتوي ميزة RTX Video HDR أيضًا على أشرطة تمرير لضبط مستويات السطوع والتباين والتشبع.

وحدثت إنفيديا طريقة عرض الإحصائيات حتى تتمكن الآن من عرض إحصائيات منخفضة بمقدار 1 في المئة لمعدلات الإطارات، إلى جانب استخدام وحدة المعالجة المركزية وزمن الوصول ومجموعة متنوعة من المعلومات المتعلقة بوحدة معالجة الرسومات.

وأضافت إنفيديا أيضًا ضبط وحدة معالجة الرسومات بنقرة واحدة إلى تطبيقها التجريبي في الشهر الماضي.

ويُعد تطبيق إنفيديا الجديد الرفيق الأساسي للاعبي الحاسوب والمبدعين، إذ يحافظ على تحديث جهاز الحاسوب بأحدث برامج تشغيل وتقنيات الشركة مع تحسين الألعاب والتطبيقات باستخدام مركز تحكم وحدة معالجة الرسومات الموحد الجديد.

كما يساعدك التطبيق في التقاط اللحظات المفضلة باستخدام أدوات التسجيل من خلال التراكب داخل اللعبة، واكتشاف أحدث أدوات وبرامج إنفيديا.

وصممت إنفيديا التطبيق للجمع بين GeForce Experience ولوحة التحكم في تطبيق واحد. وتخطط الشركة لإضافة خيارات لوحة التحكم المتبقية في التحديثات المستقبلية، ويشمل ذلك إعدادات العرض والفيديو وعناصر تحكم DLSS.