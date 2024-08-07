إكس تقترب من إطلاق نظامها للدفع الإلكتروني

تقترب منصة إكس، تويتر سابقًا، من إطلاق نظامها الخاص للدفع الإلكتروني للمستخدمين، وهي خطوة تقربها من تحقيق رؤية إيلون ماسك في تحويل المنصة إلى “تطبيق لكل شيء“.

ووفقًا لما رُصد في تطبيق إكس حديثًا، تعمل المنصة على إضافة زر “المدفوعات” إلى شريط التنقل داخل التطبيق، وهو قسم سيكون مخصصًا لإدارة المدفوعات المالية والرصيد وتحويل الأموال.

ويسعى إيلون ماسك، مالك المنصة الحالي، إلى جعلها وجهة مالية لمستخدميها من أجل ادخار الأموال وإرسالها واستقبالها من مستخدمين آخرين، مع إمكانية إنشاء حسابات ادخار عالية العائد.

ومن المنتظر أن تطلق المنصة خدماتها المالية داخل الولايات المتحدة أولًا، إذ تشير التقارير الصحفية إلى أن شركة “إكس بيمنتس X Payments” التابعة لمنصة إكس حصلت على التراخيص اللازمة لتحويل الأموال في معظم الولايات الأمريكية.

وتواجه منصة إكس تحديات في تحقيق الإيرادات من خلال الإعلانات في الوقت الحالي، خاصةً مع الخلافات التي تنشأ على نحو متقطع بين إيلون ماسك والجهات المعلنة. وحديثًا، رفعت إكس دعوى قضائية على مجموعات إعلانية بسبب إعلانها مقاطعة المنصة، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة لها.

ويُعد تقديم الخدمات المالية محاولة من الشركة لإيجاد مصدر دخل جديد لها، وقد قدّمت في وقت سابق ميزة الاشتراكات المأجورة للحسابات الشخصية والعامة وحسابات الشركات والمؤسسات الحكومية، لكن لا يُعرف حتى الآن إجمالي أعداد الاشتراكات المأجورة مقارنةً بعدد المستخدمين الإجمالي في المنصة.

وكان إيلون ماسك قد صرّح في مايو الماضي بأن عدد مستخدمي إكس قد وصل إلى 600 مليون مستخدم نشط شهريًا، منهم 300 مليون مستخدم نشط يوميًا.