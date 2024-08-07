أمازون تصدر نسخة مطورة من نموذجها لتوليد الصور

أصدرت أمازون نسخة مطورة من نموذجها الداخلي لتوليد الصور المسمى Titan Image Generator لعملاء AWS باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي Bedrock.

ووعدت الشركة بأداء محسن وقدرات جديدة لمساعدة أعمالك في تحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي.

ويجلب النموذج الجديد المسمى Titan Image Generator v2 مجموعة من الإمكانات الجديدة، إذ يمكن للمستخدمين توجيه الصور التي يولدونها باستخدام الصور المرجعية، وتحرير العناصر المرئية الموجودة، وإزالة الخلفيات، وإنشاء أشكال مختلفة من الصور.

وقالت أمازون: “يستطيع Titan Image Generator v2 اكتشاف كائنات عديدة وتقسيمها بذكاء. باستخدام Titan Image Generator v2، يمكنك توليد صور ذات ألوان مكيفة بناءً على لوحة الألوان. يمكنك استخدام ميزة تكييف الصورة لتشكيل إبداعاتك”.

ويدعم Titan Image Generator v2 تكييف الصورة، والتقاط صورة مرجعية اختياريًا والتركيز على خصائص مرئية محددة في تلك الصورة، مثل الحافات ومخططات الكائنات والعناصر الهيكلية.

ويمكن أيضًا ضبط النموذج بدقة باستخدام الصور المرجعية، مثل شعار المنتج أو الشركة، لتحافظ الصور المولدة على جمالية متسقة.

وتقول الشركة إن نموذجها الجديد قد يكون مفيدًا لإنشاء حملات تسويقية أو إعلانية، مما يسمح بإنشاء وتقييم مجموعة من الخيارات أو التطورات لصورة معينة.

ولا تزال أمازون غامضة فيما يتعلق بالبيانات التي تستخدمها لتدريب نماذج توليد الصور Titan، وقالت الشركة سابقًا إنها بمنزلة مزيج من البيانات الخاصة والمرخصة.

ولا تكشف الشركات عادةً عن مثل هذه المعلومات بسهولة، ويُنظر إلى بيانات التدريب على أنها ميزة تنافسية، وتحافظ الشركات عليها وتظل المعلومات المتعلقة بها سرًا.

وتُعد تفاصيل بيانات التدريب أيضًا مصدرًا محتملًا للدعاوى القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية، وهو ما يمثل عائقًا آخر للكشف عنها.

وتقدم أمازون سياسة تغطي العملاء في حال تكرار نموذج Titan مثالًا تدريبيًا يحتمل أن يكون محميًا بحقوق التأليف.

وقال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، إنه لا يزال متفائلًا جدًا فيما يتعلق بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل نماذج Titan، بغض النظر عن علامات الشكوك من الشركة والتكاليف المتزايدة المتعلقة بالتدريب والضبط الدقيق ونماذج الخدمة.

وقال: “سيتوسع مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة، مع بنائه إلى حد كبير في السحابة”.