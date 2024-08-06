OpenAI تواجه دعوى قضائية لاستغلالها محتوى يوتيوب دون إذن

تواجه OpenAI دعوى قضائية جماعية من صانع محتوى في يوتيوب، يزعم فيها أن الشركة درّبت نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها على ملايين النصوص المُستخرجة من مقاطع الفيديو في يوتيوب دون إخطار أصحابها أو تعويضهم.

ووفقًا للشكوى المقدمة من محاميَيْ ديفيد ميليت، أحد صنّاع المحتوى في يوتيوب، فإن OpenAI نسخت خلسةً نصوص مقاطع الفيديو الخاصة به وغيره من صانعي المحتوى لتدريب النماذج التي تشغّل مساعدها الذكي ChatGPT وغيره من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتزعم الدعوى أن OpenAI “استفادت بنحو كبير” من أعمال صانعي المحتوى من خلال جمع هذه البيانات، لكنها انتهكت في الوقت نفسه قانون حقوق النشر وشروط خدمة يوتيوب التي تحظر استخدام مقاطع الفيديو في تطبيقات مستقلة عن خدمتها.

ويسعى ميليت، الذي يمثله مكتب بورسور وفيشر للمحاماة، إلى محاكمة أمام هيئة محلفين والحصول على تعويض يزيد على 5 ملايين دولار لصنّاع المحتوى في يوتيوب الذين ربما جُمعت بياناتهم في عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة OpenAI.

وتُدرّب معظم نماذج الذكاء الاصطناعي على البيانات الموجودة في المواقع العامة ومجموعات البيانات المتاحة على الإنترنت، وقد أصبحت النصوص المُستخرجة من مقاطع الفيديو مكونًا رئيسيًا لبيانات التدريب مع ندرة مصادر البيانات الأخرى.

وفقًا لبيانات صادرة عن منصة Originality.AI، فإن أكثر من 35٪ من أكثر المواقع انتشارًا في العالم تمنع الآن زواحف الويب الخاص بشركة OpenAI.

ووجدت دراسة أخرى أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن نحو 25٪ من البيانات من المصادر “العالية الجودة” قد قُيّد استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وفي أبريل الماضي ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تحقيقٍ لها أن شركة OpenAI ابتكرت نموذجًا لتعرّف الكلام يُسمى Whisper بهدف تحويل الصوت في مقاطع الفيديو إلى نصوص واستخدامها في تدريب نماذجها. وبحسب الصحيفة، فقد نسخت OpenAI نصوصًا من أكثر من مليون ساعة من مقاطع الفيديو في يوتيوب باستخدام نموذج Whisper.

وفي يوليو الماضي، اُتهمت شركات مثل أنثروبيك وآبل وسيلز فورس وإنفيديا أيضًا بأنها استخدمت مجموعات بيانات تحتوي على ترجمات لمقاطع يوتيوب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون علم صنّاع المحتوى أو موافقتهم.