OpenAI تخسر مشاركًا مؤسسًا لصالح أنثروبيك

قال جون شولمان، المشارك في تأسيس OpenAI، في منشور عبر إكس إنه سيترك الشركة التي تدعمها مايكروسوفت وينضم إلى أنثروبيك، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تمولها أمازون.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من ثلاثة أشهر من حل شركة الذكاء الاصطناعي فريق SuperAlignment الذي ركز على محاولة التحقق من قدرة الأشخاص على التحكم في أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز القدرة البشرية في مهام عديدة.

وكان شولمان قائدًا مشاركًا لفريق ما بعد التدريب في OpenAI الذي عزز نماذج الذكاء الاصطناعي لروبوت الدردشة ChatGPT وواجهة البرمجة للمطورين الخارجيين، وفقًا لسيرة ذاتية عبر موقعه الإلكتروني.

وفي شهر يونيو، قالت OpenAI إن شولمان، بصفته رئيسًا لعلوم التوافق، سينضم إلى لجنة السلامة والأمن التي ستقدم المشورة لمجلس الإدارة.

وعمل شولمان في OpenAI منذ حصوله على درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب في عام 2016 من جامعة كاليفورنيا بيركلي.

وكتب شولمان في منشور عبر إكس: “ينبع هذا القرار من رغبتي في تعميق تركيزي على مواءمة الذكاء الاصطناعي، وبدء فصل جديد من مسيرتي المهنية يسمح لي بالعودة إلى العمل التقني العملي”.

وأوضح شولمان أنه لم يغادر بسبب نقص الدعم للعمل الجديد فيما يتعلق بهذا الموضوع في OpenAI، وقال: “على العكس من ذلك، كان قادة الشركة ملتزمين للغاية بالاستثمار في هذا المجال”.

وغادر كل من قائدي فريق SuperAlignment، جان لايكي والمشارك في تأسيس الشركة إيليا سوتسكيفر، هذا العام.

وانضم لايكي إلى أنثروبيك، في حين أسس سوتسكيفر شركة جديدة تسمى Safe Superintelligence.

ومنذ أن أنشأ موظفو OpenAI شركة أنثروبيك في عام 2021، تناضل الشركتان من أجل توفير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي العالية الأداء القادرة على تقديم نص يشبه النص الإنساني.

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إن وجهة نظر شولمان هي التي ساهمت في صياغة الإستراتيجية المبكرة للشركة الناشئة.

واختار شولمان وآخرون المغادرة بعد أن طرد مجلس الإدارة ألتمان من منصب الرئيس التنفيذي في شهر نوفمبر الماضي.

واحتج الموظفون على القرار، مما دفع إيليا سوتسكيفر وتاشا مكولي وهيلين تونر إلى الاستقالة من مجلس الإدارة مع إعادة ألتمان إلى منصبه، وضمت OpenAI أعضاء إضافيين إلى مجلس الإدارة.

وقالت تونر في بث صوتي إن ألتمان أعطى مجلس الإدارة معلومات غير صحيحة عن العدد الصغير من عمليات السلامة الرسمية التي نفذتها الشركة.

ووجدت شركة المحاماة WilmerHale في مراجعة مستقلة أن مجلس الإدارة لم يكن مهتمًا بسلامة المنتج عندما طرد ألتمان.

I've made the difficult decision to leave OpenAI. This choice stems from my desire to deepen my focus on AI alignment, and to start a new chapter of my career where I can return to hands-on technical work.

